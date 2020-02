Caricatore da 60W per iPhone, iPad e MacBook a soli 25,99 euro fino a domani

Potete ricaricare fino a cinque dispositivi contemporaneamente con un solo alimentatore ed occupando una sola presa elettrica grazie al caricatore da tavolo di Anker, dotato di tecnologia Power Delivery e attualmente anche se per poco, in offerta con un codice a soli 25,99 euro spedizione inclusa.

Questo caricatore, di cui trovate la nostra recensione a questo indirizzo, offre 4 prese USB-A capaci di erogare fino a 2.4 A ciascuna, può quindi ricaricare alla massima potenza anche quattro tablet insieme.

Oltre a queste mette a disposizione una quinta porta USB-C con tecnologia Power Delivery, quindi è praticamente in grado di ricaricare i dispositivi con porta Type-C fino a 30W come il MacBook 12″ Retina, ma anche i telefoni Apple più recenti ad una velocità elevatissima.

In pratica se lo si collega a un MacBook 12” è come se sostituisse l’alimentatore originale, quindi è in grado di ricaricarlo completamente anche durante l’uso. Riesce perfino a tenere in vita un MacBook Pro 15” di ultima generazione: in pratica non lo ricarica mentre è in uso però lo farà scaricare più lentamente, di fatto prolungandone l’autonomia.

Ricordiamo che a partire da iPhone 8, i telefoni di Apple sono capaci anche essi di ricaricarsi con un alimentatore con Power Delivery come quello di Anker che vi diamo la possibilità di comprare in offerta. Usando questo alimentatore potete recuperare fino al 55% nella prima mezz’ora, invece che un più modesto 30% usando un normale caricatore Type-A, anche se dovrete comprare l’apposito cavo Type-C su Lightning.

Questo alimentatore costa 30 euro, ma se inserite il codice 6DCDLQSI nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento potete ottenere uno sconto e pagarlo così soltanto 25,99 euro. La spedizione è compresa nel prezzo ma attenzione: lo sconto scade alla mezzanotte di sabato 22 febbraio.