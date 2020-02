Il video di CarPlay in esecuzione su Raspberry Pi 3

Sebbene CarPlay, il sistema di infotaintment di Apple per le automobili, non sia disponibile per tutte le auto ad oggi in circolazione, c’è chi è riuscito a farlo girare su un economico Raspberry Pi 3.

Un utente di Reddit ha trasformato un Raspberry Pi in un ricevitore CarPlay. Si tratta di una curiosità non di poco conto, considerando che molte delle auto sulle quali è disponibile il sistema hanno un listino prezzo davvero elevato. Ed invece, il video che segue, mostra CarPlay in esecuzione su un Raspberry Pi, unito ad un cavo da pochi euro. Non sarebbe bello?

In particolare, è l’utente che si firma 41298 di Reddit ad aver condiviso il filmato su Twitter, dopo un breve post sul forum per spiegarne il funzionamento. Apparentemente, per far funzionare il sistema è bastato un vecchio Raspberry Pi 3 e un cavo CarPlay da 8 dollari acquistabile su qualsiasi sito cinese, come AliExpress. Al momento, per il funzionamento, è necessario utilizzare un mouse per spostarsi nell’interfaccia, ma il post suggerisce la possibilità di provare con uno schermo touchscreen.

Ecco le dirette parole dell’utente:

Per fare ciò ho installato il sistema operativo di linage nel pi. Ciò mi ha permesso di installare l’app per abilitare CarPlay fornito con il mio dongle CarPlay da aliexpress. Nel complesso è stato molto semplice farlo funzionare anche se non sono stato in grado di testarlo con un touchscreen, quindi ho potuto navigare l’interfaccia solo con il mouse

