Nuovi dettagli sul purificatore d’aria Vocolinc VAP1 compatibile con HomeKit

Nell’ottobre dello scorso anno, Vocolinc ha aveva richiesto ai propri clienti, tramite mail, se avessero gradito la produzione di un depuratore d’aria in bianco o nero. La domanda era relativa nello specifico ad nuovo prodotto in fase di sviluppo, ossia un purificatore smart, compatibile anche con HomeKit, il VAP1 SmartFlow. Oggi arrivano ulteriori immagini e dettagli in proposito.

Il depuratore propone, anzitutto, un sistema di filtrazione HEPA su tre fasi, in grado di rimuovere fino al 99,5% di gas e particelle fino a 0,3 micron, per un’area di circa 65 metri quadrati. Un design con doppia presa d’aria cattura gas e particelle nocive a 360 gradi, risultando dunque efficace da ogni angolazione.

Il purificatore d’aria VAP1 PureFlow è in grado di combattere le PM2.5, COV, formaldeide, benzeni, fumo, odori in generale, allergeni, polvere, muffa, batteri, peli di animali domestici e polline.

La società afferma, inoltre, che VAP1 incorpora anche una tecnologia di riduzione del rumore leader del settore, inclusa la “modalità sleep”, davvero silenziosa, con appena 30 dB di rumore, e con solo 54 dB quanto il purificatore è impostato alla massima velocità.

La parte superiore del VAP1 presenta un pulsante principale per l’alimentazione, illuminandosi quando acceso. Intorno al bordo circolare della ventola sono presenti icone e indicatori multifunzione, come il blocco per tutelare i più piccoli, l’impostazione di timer, lo stato del filtro, la connessione WiFi, la modalità notturna, e altre ancora.

Il VAP1 include, inoltre, un display a LED da 5,1 pollici, con funzionalità di luminosità automatica, che mostra informazioni in tempo reale sui livelli di PM2.5. Apparentemente il VAP1 include anche un sensore di luminosità, sebbene questo possa probabilmente essere usato solo per regolare automaticamente la luminosità del display. Il cavo di alimentazione è lungo 2 metri, con consumo da 6 a 45 watt, a seconda della modalità e della velocità della ventola, e il dispositivo pesa circa 8,25 kg.

Dotato di un modulo Wi-Fi a 2,4 GHz, può essere controllato tramite comandi vocali, con supporto ad Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home. Inoltre, è possibile anche controllarla tramite applicazione LinkWise su smartphone.

Dotato di 3 modalità operative, Auto, Sleep e Manuale, non ha ancora una data di rilascio ben precisa, né un prezzo di listino. La società potrebbe presentare la periferica al

CES 2020.

A questo indirizzo Amazon trovate tutti i prodotti smart attualmente in vendita da Vocolinc: prese singole e multiple, lampade, strisce led, vaporizzatori.