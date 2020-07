Microsoft e Google insieme per portare più web app sul Play Store

Il supporto di Microsoft ad Android sta per andare oltre alle app native e ai dispositivi come Surface Duo. Thurrot riferisce che il colosso di Redmond sta collaborando con Google per aiutare a portare Web app più sui dispositivi Android attraverso il Play Store.

Le app create utilizzando lo strumento PWABuilder di Microsoft utilizzeranno l’utility e la libreria Bubblewrap di Google per sfruttare le nuove funzionalità, tra cui un nuovo standard per le scorciatoie Web, notifiche push “più profonde” e personalizzazioni visive. Le app Web dovrebbero fornire un’esperienza ottimale sullo smartphone, come se fosse un’app nativa.

Le funzionalità estese non dovrebbero richiedere uno sforzo significativamente maggiore per la corretta implementazione, almeno stando alle dichiarazioni di Microsoft. Ciò nonostante, ci vorrà un po’ prima di vedere queste app che utilizzano le nuove funzionalità.

Non sorprenda vedere Microsoft e Google lavorare insieme per la realizzazione di queste app. Dalla partnership guadagnano entrambe le compagini: da un lato, questo offre ai creatori più motivi per utilizzare il toolkit di Microsoft, dall’altro Google ottiene più sviluppatori che creano app Web compatibili con Android, invece di indirizzare gli utenti verso app generiche da utilizzare tramite un browser.