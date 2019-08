Caricatore wireless per iPhone e Apple Watch insieme a soli 19,99 euro

Ricaricare iPhone ed Apple Watch insieme usando un solo dispositivo è possibile con la soluzione di Seneo, attualmente proposta a soli 19,99 euro grazie ad un codice speciale.

Compatibile con tutti i modelli di iPhone dotati di ricarica wireless (quindi iPhone XS, XS Max, XR, X, 8 e 8 Plus) ma anche con gli AirPods 2019, può ricaricare contemporaneamente iPhone ed Apple Watch.

Per il primo è presente una piastra di ricarica a induzione capace di garantire la ricarica senza fili anche nel caso in cui lo smartphone indossi una custodia il cui spessore però non superi i 5 millimetri. Questo pad è certificato Qi quindi assicura una ricarica rapida dei dispositivi compatibili e li protegge da eventuali cortocircuiti, sovratensione e sovratemperatura.

Per quanto riguarda la ricarica di Apple Watch è invece presente un supporto fatto su misura per accogliere la piastra di ricarica magnetica di Apple che può essere perfino inclinato per garantire l’uso del sistema montando lo smartwatch in posizione Night Stand.

Si tratta di una soluzione che elimina la necessità di due alimentatori in quanto il cavo della piastra magnetica di Apple Watch viene arrotolato in un’apposita area e la spina USB infilata nella relativa porta collegata poi al cavo di alimentazione generale.

Se interessati all’acquisto, questo supporto costa 25 euro ma con il codice OFTECH150 è possibile risparmiare il 20% pagandolo soltanto 19,99 euro.