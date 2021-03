Come impostare cartella clinica e contatti di emergenza su iPhone

La funzione Cartella clinica che è possibile richiamare dall’iPhone è utile i vari frangenti e consente ad eventuali soccorritori di accedere al informazioni sanitarie cruciali, direttamente dal blocco schermo, senza bisogno di inserire il codice di sblocco. È utile, ad esempio, per recuperare informazioni su allergie, tenere condo di particolari condizioni cliniche e permettere ai soccorritori di sapere chi contattare in caso di necessità.

Come configurare una Cartella clinica su iPhone

Per configurare la funzione Cartella Clinica, basta aprire l’app Salute e toccare il pannello “Riepilogo”; da qui bisogna toccare la foto in alto a destra, scegliere “Cartella clinca” e “Modifica” nell’angolo in altro a destra. Qui è possibile inseire informazioni sanitarie come la propria data di nascita, eventuali allergie e il gruppo sanguigno.

Per rendere disponibile la propria cartella clinica dal blocco schermo dell’iPhone, bisogna attivare l’opzione “Mostra quando bloccato”. Come accennato, in caso di emergenza, questa opzione sarà utile per le persone che vogliono aiutarci. Per condividere la nostra cartella clinica con i soccorritori, bisogna attivare l’opzione Condividi durante una chiamata di emergenza. In alcune nazioni (al momento non in Italia) quando si effettua una chiamata o inviamo un messaggio ai servizi di emergenza da iPhone o Apple Watch, la nostra cartella clinica puàò esssere automaticamente condivisa con i servizi di emergenza.

Modificare il contatto da chiamare per le emergenze

Per indicare un contatto di emergenza, basta aprire l’app Saluite, toccare il pannello Riepilogo, toccare la foto del proprio profilo nell’angolo in alto a destra e poi “Cartella clinica” e “Modifica” Sotto “Dettagli medici”, scorrere fino a “contatti di emergenza..

Tocca il pulsante più accanto a “aggiungi contatto emergenze” è possiible aggiungere la relazione (madre, padre, fratello, sorella, ecc.). Per rimuovere un contatto di emergenza, basta toccare il pulsante “Elimina” accanto al contatto, e confermare con “Elimina”.

Registrarsi come donatore di organi

Negli USA è possiible registrarsi come donatore di organi. Di nuovo, basta aprire l’app Salute, toccare il pannello “Riepilogo”, toccare la foto del profilo sceglierer ettagli medici, toccare Donazione organi e da qui registrarsi su Donate Life, una procedura che permette di manifestare la volontà di diventare donatori di organi, occhi e tessuti. Tutte le registrazioni effettuate tramite l’iPhone sono inviate direttamente al National Donate Life Registry, gestito da Donate Life America. L’iscrizione al registro nazionale dei donatori permette agli utenti di avere sempre con sé il consenso alla donazione, ovunque vadano.

