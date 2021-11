Carvago, arriva in Italia il mercato online di auto usate

Carvago.com, il marketplace europeo delle auto usate, arriva anche in Italia. I clienti di Carvago potranno accedere a oltre 700mila auto di qualità provenienti da tutta Europa e avere a disposizione la più ampia offerta di servizi, tra cui il finanziamento, la garanzia estesa di dodici mesi e la possibilità di restituire la vettura entro 14 giorni dall’acquisto.

Cambiare gli standard del mercato automobilistico, fornendo ai clienti un servizio per l’acquisto di auto usate che sia accessibile, certificato e semplice da usare. Questo l’obiettivo di Carvago.com, marketplace di auto usate della multinazionale ceca Carvago, che arriva anche in Italia e consente di scegliere tra oltre 700mila vetture di seconda mano di qualità, immediatamente disponibili e provenienti da tutta Europa. Le auto in vendita presentano al massimo 8 anni di vita e un chilometraggio non superiore ai 160mila Km.

Prima della vendita ogni vettura è sottoposta a un esaustivo CarAudit e, soltanto quelle in perfette condizioni, verranno recapitate ai clienti. A tutte le auto si applica una garanzia estesa di dodici mesi, ulteriormente prorogabile fino a cinque anni. Tutti i veicoli acquistati possono essere restituiti entro 14 giorni, senza una precisa giustificazione.

Una volta superato il CarAudit, è possibile stipulare un finanziamento, valido anche per le auto acquistate all’estero, un contratto assicurativo e scegliere la consegna direttamente all’indirizzo di casa. Ma non è tutto, perchè prima di essere vendute al cliente le auto vengono acquistate da Carvago: in questo modo la garanzia è assicurata e la vettura può essere restituita facilmente in caso di problematiche.

Carvago mira a confermarsi un servizio innovativo e a trasformare il mercato dell’auto usata, assicurando al consumatore maggiore trasparenza. L’intero processo di acquisto di auto è, quindi, semplificato in maniera significativa e vengono introdotti nuovi standard – dal controllo tecnico all’assicurazione, dal finanziamento alla consegna della vettura alla porta di casa.

«Carvago è un servizio che rende l’intero processo di acquisto di auto molto più semplice. Contrariamente ai rivenditori di auto usate, non possediamo alcuna vettura, quindi non abbiamo bisogno di spingere i clienti ad acquistare alcun modello specifico» dichiara Jakub Šulta, CEO del marketplace Carvago. «Siamo, anzi, orgogliosi dell’assoluta trasparenza che garantiamo. Ogni auto è sottoposta a un attento CarAudit che, se non viene superato, impedirà la consegna al cliente. Proprio per questo ogni giorno vengono elaborati 6 milioni di ordini, ma solo per il 10% di questi si raccomanda l’acquisto e figurano, quindi, nella nostra offerta».

Carvago si è rapidamente affermata nel mercato ceco, dove il servizio è disponibile dall’ottobre dello scorso anno. Entro la fine del primo trimestre 2022 si prevede una espansione in altri quattro paesi europei con lo scopo di trasformare il mercato delle auto usate attraverso il concept di Carvago.

«Il nostro obiettivo è quello di diventare leader tecnologici nel settore automotive – dichiara Jakub Šulta – e di fissare nuovi standard sul mercato delle auto usate per soddisfare le esigenze dei clienti». Per supportare l’ingresso e lo sviluppo del mercato italiano, Carvago ha nominato Antonio Gentile nel ruolo di Country Manager.

