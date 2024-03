Casa pulita senza stress con le Offerte di Primavera targate Ecovacs

La primavera è alle porte e con essa le pulizie di primavera. Una casa pulita non è solo bella da vedere, ma contribuisce anche a mantenere in buona salute tutta la famiglia, limitando il rischio di allergie e raffreddori tipici della stagione.

Primavera è anche sinonimo di saldi, e quando si parla di prodotti per la pulizia non possiamo non citare Ecovacs, azienda da anni impegnata nella robotica domestica, che sta approfittando delle Offerte di Primavera di Amazon per scontare alcuni dei suoi prodotti.

Le offerte sono quasi tutte valide fino al 2 aprile. Di seguito i dettagli.

Deebot X2 OMNI

Grazie alla forma quadrata, questo modello elimina i punti morti e si adatta alle pareti e agli angoli. La forma sottile è d‘aiuto nella pulizia di spazi stretti.

Usa una nuova ventola che può erogare fino a 8.000 Pa di potenza di aspirazione e la affianca al sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 per eliminare anche le macchie più resistenti.

E con il sollevamento automatico dei panni, i tappeti non vengono tralasciati durante la pulizia.

Usa poi la stazione OMNI all-in-one completamente automatizzata, ed è dotato di AI e di un sofisticato apprendimento automatico per imparare e migliorare le capacità di navigazione con l‘utilizzo.

Normalmente costa 1.399 € ma potete comprarlo a 999 € in due colorazioni: nera oppure bianca.

T20 OMNI e T20e OMNI

È dotato della prima tecnologia di lavaggio ad acqua calda (non presente nella versione T20e OMNI), con sollevamento automatico dei panni di lavaggio e una potenza di aspirazione di 6000 Pa.

Il sensore a ultrasuoni riconosce quando passa sulla moquette o sui tappeti e solleva automaticamente i panni, così che i dischi di lavaggio smettano di ruotare per evitare che l‘acqua bagni il tappeto.

La tecnologia integrata consente il lavaggio automatico dei panni con acqua calda, che sciolgono le macchie più ostinate e rimuovono efficacemente gli odori.

T20 OMNI costa 1.099 € ma adesso è in promozione a 699 €.

T20e OMNI invece costa 799 € ma si può comprare in promozione a 599 € spuntando la casella coupon.

N10 PLUS

Dotato della tecnologia TrueMapping 2.0, questo robot mappa e naviga con precisione la casa.

Ha una potenza di aspirazione di 4300 Pa perciò raccoglie anche lo sporco e i detriti più piccoli. Con un’autonomia superiore a quella dell’N8+ e una stazione di svuotamento automatico, l’N10 PLUS vi farà risparmiare tempo ed energia, in modo che possiate semplicemente rilassarvi.

Costa 499 € ma adesso è scontato a 399 €.

Winbot W1 PRO

Niente striature, niente preoccupazioni: il robot lavavetri WINBOT W1 PRO spruzza e pulisce automaticamente, promettendo una pulizia brillante.

Grazie a una migliore presa sul vetro e al rilevamento dei bordi, si muove autonomamente e in sicurezza sulle finestre. Non lascia macchie: il software intelligente calcola i percorsi di pulizia ottimali, controllati tramite l’app. Pulire le finestre non è mai stato così comodo.

Costa 449 € ma adesso è in offerta a 329 €.

Winbot W2 OMNI

È il primo robot lavavetri di Ecovacs con una stazione base portatile. Grazie ad un getto ad ampio raggio, alla regolazione precisa e alla memoria intelligente della posizione, questo sistema avanzato garantisce una pulizia completa e senza sforzi per la maggior parte delle finestre.

Dotato di una potenza di aspirazione ottimale di 2800 Pa, unita ad un innovativo sistema di guida antiscivolo, effettua movimenti continui, senza interruzioni, per una pulizia efficace.

Costa 599 € ma comprandolo in questi giorni ottenete anche 230 ml di soluzione detergente in omaggio.

Goat G1

È il robot tagliaerba senza filo perimetrale che permette di curare il prato senza fare nulla: è infatti in grado di navigare in giardino con precisione, assicurando che ogni filo d’erba venga tagliato alla perfezione.

Niente più tagli irregolari o aree escluse perché è anche dotato di una funzione 3D in grado di evitare gli ostacoli che trova sul suo percorso. Che si tratti di un albero, di un sasso o persino di un animale domestico, questo tosaerba li aggira in modo sicuro, continuando il suo tragitto.

Costa 1.499 € tuttavia ora è scontato a 1.399 €.

