Zecamin il compatibile Airtag davvero low cost, solo 11,30€ l’uno

Vi abbiamo già parlato altre volte dei dispositivi compatibili con Dov’è. Si tratta di Tag perfettamente compatibili con la tecnologia Apple degli Airtags ma che solitamente costano molto meno ma nulla, nemmeno nelle giornate di sconti, è mai costato così poco come quello di Zecamin, solo 13,67 € o addirittura 11,30 euro se comprate la confezione da 4.

Quello che vi comprate, grazie ad un’offerta, ad un terzo del prezzo di un Airtag è, come accennato, uno dei diversi tags compatibili con la tecnologia Dov’è. Per sapere che cosa un dispositivo come questo è capace di fare, leggetevi il nostro articolo sugli Airtags, sostituite la parola “Airtags” con “Zecamin Smart Tag” e saprete come funziona e a cosa servono.

Dal punto di vista della forma questo tag è simile a quello di Auvos e a quelli di Eufy, i più noti nel campo dei compatibili. Sono realizzati in plastica e hanno una forma quadrata. Sono quindi un pochino più grandi degli Airtag ma hanno il vantaggio di un nel foro che permette di attaccarli ad un oggetto senza necessità di comprare, come invece si deve fare con gli Airtags, una custodia specifica.

Forma a parte le differenze funzionali con un Airtag sono due. La prima è nel sistema di abbinamento. I prodotti Apple vengono immediatamente riconosciuti dall’iPhone (come succede con gli Airpods) i tag compatibili invece devono essere messi in modalità abbinamento aprendo Dov’è e aggiungendoli manualmente.

La seconda differenza è nel fatto che questi tags non hanno la funzione posizione precisa. In pratica saprete dove sono stati lasciati o persi ma non potrete usare il chip U1 per reperirli quando sono nel raggio del Bluetooth. In pratica potrete vederli su una mappa ma non potrete sfruttare le frecce per trovarli. Chiaramente potrete invece trovarli facendoli suonare.

I tags di Zecamin come accennato sono in offerta speciale ad un prezzo che non abbiamo mai visto per un tag compatibile con Dov’è. Anche quelli di Eufy che durante le giornate di sconti speciali pur scesi vicinissimi a questa cifra, non sono mai costati così poco; in più per avere un prezzo sotto i 14€ è sempre necessario comprarne in confezione multipla.

Il tag singolo di Zecamin compatibile Airtag costa oggi solo 13,67€. L’offerta più conveniente è però per il pacchetto da quattro: li pagate 45,21 €, 11,30 l’uno. Vi ricordiamo che un Airtag costa 39 €…