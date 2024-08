Case stampate in 3D, il primo quartiere è già pronto

Pubblicità

Questa volta non è l’Intelligenza Artificiale a togliere il lavoro: anche la stampa 3D ha fatto incredibili passi da gigante, tanto da arrivare a stampare intere abitazioni complete di tutto in meno di un mese., anzi è già nato il primo quartiere di quello che presto diventerà un nuovo villaggio residenziale.

Sta succedendo a Wolf Ranch, una comunità di Georgetown a circa 50 chilometri da Austin in Texas, dove l’azienda ICON, che insieme alla NASA vuole portare questa tecnologia anche sulla Luna, avrebbe quasi finito di stampare le 100 case che compongono il villaggio.

Parliamo di ville che si sviluppano su di un unico piano, con tre o quattro camere, e che in tre settimane sono pronte diciamo pure per essere abitate. Troppo veloce direbbe qualcuno, eppure sono case sulla carta molto resistenti: le pareti infatti sono costruite con una miscela di calcestruzzo, acqua, sabbia e altri additivi che vengono spremuti come fossero dentifricio.

La stampa infatti avviene in tutto e per tutto come quella che si può fare in casa, usando però materiali plastici per costruire oggetti molto più piccoli. Solo che qui ci pensa la macchina Vulcan, un colosso largo 14 metri, alto 5 e dal peso di quasi 5 tonnellate.

Delle cento abitazioni ne sono state già vendute 25: costano tra i 450.000 e 600.000 dollari e se vi troverete a passeggiare da quelle parti le riconoscerete ad occhio nudo perché le pareti hanno una caratteristica trama a coste che non può essere alterata in alcun modo in quanto è parte della solida struttura che sorregge tutta l’abitazione.

Resistono alla pioggia, alla muffa, agli insetti e alle condizioni meteorologiche estreme – dicono – e sono talmente robuste che il Wi-Fi fatica a raggiungere le varie stanze di casa, sicché per estendere la portata si è costretti ad usare dei range extender. Volete vedere come sono fatte dentro? sul sito ufficiale potete fare un tour virtuale di una casa-tipo.

Ad ogni modo l’azienda è contenta e a parte il problema del Wi-Fi vede solo pregi: questo sistema infatti permette di abbattere gli sprechi dei materiali da costruzione e, oltre ad essere velocissimo, fa risparmiare anche i costi, a partire dalla manodopera: se infatti normalmente per una casa paragonabile a queste servono 5 squadre di operai, qui ne basta una sola, occupata principalmente per la costruzione delle fondamenta e del tetto.

