Casio presenta l’orologio digitale A100 edizione Pac-Man

Casio ha presentato un nuovo orologio digitale realizzato in collaborazione con Bandai Namco che rende contemporaneamente omaggio a due classici digitali della fine degli anni ’70 e dei primi anni ’80. Si chiama Casio A100WEPC Pac-Man ed esteticamente ricorda l’orologio digitale F-100 di Casio del 1978, ma allo stesso tempo celebra uno dei giochi più famosi di tutti i tempi: Pac-Man.

Il Casio F-100 era uno degli orologi più avanzati che si potessero acquistare all’epoca in quanto offriva le funzioni di cronometro, sveglia digitale e calendario. E’ stato anche il primo orologio dell’azienda realizzato con una cassa in resina, come ricorda Casio nel comunicato stampa. Probabilmente i più lo ricorderanno principalmente come l’orologio indossato da Ellen Ripley (personaggio interpretato dall’attrice Sigourney Weaver) e da altri personaggi del film “Alien” del 1979.

Il nuovo Casio A100WEPC ne imita la stessa disposizione a quattro pulsanti mentre sul quadrante presenta i personaggi di Pac-Man a colori, compresi i quattro fantasmini Blinky, Pinky, Inky e Clyde, rispettivamente di colore rosso, rosa, blu e arancione; il logo della funzione illuminator inoltre è scritto con lo stesso font del videogioco. Tutta la scena rappresentata nel quadrante richiama la classica schermata di gioco di Pac-Man, mentre sulla parte esterna del cinturino è incisa al laser una scena di gioco della versione classica in giallo e nero. A completare il tutto c’è una confezione speciale sulla quale sono rappresentati i personaggi di Pac-Man e la schermata dei punteggi di gioco.

Il Casio A100WEPC non è il primo orologio a tema Pac-Man: ad esempio tra quelli che celebrano il videogioco c’è il Timex T80 edizione Pac-Man. Quello che fa però Casio è un po’ diverso perché abbina il design a un orologio dell’epoca, richiamando la stessa moda di quel periodo, e ciò potrebbe contribuire a renderlo più attraente agli occhi dei fan sfegatati del gioco. Per il momento non si può acquistare: sarà lanciato in Giappone ad agosto a l prezzo di 12.100 yen, all’incirca 93 euro col cambio attuale.