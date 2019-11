Catene di luci LED per esterni OxyLED in sconto a partire da 11,19 euro

Se avete un giardino o una casa con ingresso indipendente e volete arredare la superficie esterna con delle luci, quelle di OxyLED in offerta su Amazon a partire da 11,19 euro potrebbero fare al caso vostro.

Quelle in promozione sono tre diverse soluzioni per illuminare sentieri, alberi, cornicioni o qualsiasi altro oggetto presente in giardino. Due di queste sono in sostanza catene di luci con filo che possono essere posizionate come più si preferisce perfino all’interno di una vetrina.

Nello specifico uno di questi due modelli in promozione è caratterizzato da 30 piccole lanterne LED per 6,5 metri di cavo complessivo ed è alimentato da una batteria ricaricata giornalmente da un piccolo pannello solare, attraverso il quale viene inoltre gestita l’accensione e lo spegnimento.

Sono abbastanza piccole, perciò possono funzionare anche come soluzione per illuminare un albero posto all’aperto. Questa soluzione costa 16 euro ma con il codice H9QZ5A6M la pagate 11,19 euro.

Il secondo modello in offerta è caratterizzato invece da un cavo lungo 15 metri dal quale pende una serie di piccolissime lampadine LED a luce calda che offrono una buona illuminazione per tettoie, vialetti e terrazzi. Sono alimentate tramite batteria e sono impermeabili, quindi resistono anche ad un forte acquazzone. Sono vendute in kit da due (per un totale quindi di 30 metri) al prezzo di 19 euro ma con il codice 3A24CGTL le pagate 14,24 euro.

L’ultima soluzione di OxyLED in promozione è invece composta da una serie di lampade da giardino a forma di farfalla che si infilzano nel terreno e si alimentano tramite singoli pannelli solari. Sono piccole, colorate e impermeabili e sono utilizzabili come punti luce per creare un po’ di atmosfera anche sul vialetto di casa. Vendute in kit da 6, costano 23 euro ma col codice MCFAULDB le pagate 16,09 euro.