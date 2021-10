Cavi Lightning per tutti i gusti e lunghezze, prezzi da 2,33 l’uno

Se vi servono dei cavi di riserva per i vostri iPhone o i vostri iPad abbiamo su Amazon ci sono 4 ottime occasioni di risparmio, utili in differenti situazioni e per tipologia di caricabatterie.

Chi cerca un cavo economico dovrebbe guardare a questo pacchetto di cavi Gianac. Si tratta di tre cavi di differente lunghezza (da mezzo metro, un metro e un metro e due metri) compatibili con la presa USB-A. Si tratta di prodotti di ottima fattura, rivestiti in nylon. Supportano la ricarica fino a 2,4A, prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico. Costano solo 6,99 euro. I pratica 2,33 euro ciascuno

Nel caso vi interessasse, invece. un cavo per la presa USB-C, ormai indispensabile per tutti i nuovi dispostivi Apple con carica veloce, vi consigliamo di andare su questo cavo RAVIAD. Anche qui come nel caso dei cavi Gianac parliamo di un accessorio certificato. La differenza principale (oltre che nel connettore) è nel rivestimento che è in plastica. Si tratta comunque di materiale duraturo. Il connettore in alluminio resiste al calore e alla corrosione. Il pacchetto da due cavi costa 10,99 euro. Meno di sei euro l’uno.

Se vi serve invece un cavo Usb-C lungo, per la precisione di due metri, potete sempre rivolgervi a Raviad. Qui il materiale di rivestimento è in nylon, un tessuto forte e flessibile e protegge contro l’usura di utilizzo quotidiano. Il connettore è in oro per assicurare una conduttività e stabilità superiori. Ogni connettore in alluminio resiste al calore e alla corrosione. A sua volta il cavo è stato sottoposto a vari test ed è certificato da Apple. Costa 10,19 euro (nel momento in cui scriviamo c’è anche un extra sconto del 5% sotto forma di coupon)

Infine se invece che lungo il cavo lo volete extralungo, vi consigliamo di dare un’occhiata al cavo da USB-C a Lightning di Pipika che arriva a ben tre metri. Un cavo di questo tipo è l’ideale per fare fronte a tutte quelle situazioni in cui si consuma molta energia ma si vuole stare seduti in poltrona senza cimentarsi in contorsioni per arrivare alla presa troppo distante. Anche qui il cavo è rivestito in nylon ed è molto robusto. Costa solo 7,99 euro.