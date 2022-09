iPhone 14 e satellite, ora sembra suggerirlo anche Tim Cook

A giudicare da anticipazioni e indizi multipli sembra che sia in arrivo iPhone 14 con collegamento via satellite per messaggi di emergenza: l’ultimo segnale in questo senso sembra arrivare nientemeno che da Tim Cook in persona con un post su Twitter.

L’amministratore delegato di Apple è solito pubblicare post nelle ore immediatamente precedenti gli eventi più importanti della società. Non fa eccezione la presentazione intitolata Far Out di mercoledì 7 settembre, questa volta però insieme al buongiorno Tim Cook dichiara di essere in attesa di un «Evento Apple stellare».

L’aggettivo stellare usato da Tim Cook punta direttamente alla grafica dell’invito diramato da Apple, con lo spazio come sfondo sul quale stelle e galassie disegnano il logo della Mela morsicata: già da sola questa immagine ha portato molti a sospettare l’annuncio di connessione via satellite per iPhone.

Non a caso, visto che da anni è noto l’interesse di Apple per questa tecnologia, mentre già lo scorso anno l’attendibile Ming Chi Kuo aveva previsto l’arrivo di messaggi scritti di emergenza via satellite negli iPhone 13. L’analista sembra aver indovinato almeno parte della previsione, perché l’hardware di iPhone 13 è di fatto già pronto per comunicazioni di questo tipo, solo che finora Apple non ha introdotto nessun servizio e nessuna funzione.

Ma le anticipazioni su Apple al lavoro con GlobalStar puntano a una collaborazione tra le due società, che potrebbe concretizzarsi quest’anno negli iPhone 14.

Infine anche il ben agganciato Mark Gurman sostiene che Apple stia lavorando al collegamento via satellite per iPhone da tempo, oltre ad aver già valutato l’implementazione anche in Apple Watch Pro. Dovrebbe arrivare prima su iPhone 14 o iPhone 15 e solo successivamente su Apple Watch.

Con o senza satellite, è certo che sarà una presentazione Apple stracarica di novità. Sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2 e altro ancora. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina.