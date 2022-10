Cellularline lancia caricatori con tecnologia Multiricarica GaN

Da questo momento ci sono tre nuovi caricatori nel catalogo di Cellularline, e non sono alimentatori qualunque: sono infatti disponibili in tre diverse versioni – da 30, 45 e 65 Watt – tutte con design salvaspazio che consente così ricariche multiple occupando una sola presa di corrente, il tutto in un solo prodotto compatto e versatile tanto a casa quando in ufficio e in viaggio.

D’altronde ogni giorno si utilizzano diversi dispositivi tra smartphone, auricolari, tablet e computer portatili, e ognuno di questi necessita di essere ricaricato regolarmente e con potenze diverse; a causa di ciò spesso ci si ritrova con una moltitudine di cavi e adattatori diversi, creando non pochi disagi in termini di spazio.

Proprio per ovviare a questo problema, dopo averli presentati all’IFA 2022 di Berlino, Cellularline sta lanciando sul mercato tre nuovi multiricarica con tecnologia GaN: il nitruro di Gallio, un materiale che in questo settore viene impiegato soprattutto nei semiconduttori, permette di avere un caricabatterie dalle dimensioni particolarmente contenute grazie al minor passaggio di calore tra le componenti interne del prodotto.

E’ questa la principale caratteristica che li differenzia da molti altri caricatori presenti sul mercato, risultando così ultracompatti e utili per caricare in un’unica soluzione computer portatili, smartphone e tablet.

Tutti offrono almeno una porta USB-C compatibile con la ricarica veloce, e una porta USB-A che fornisce invece una carica adattiva; nello specifico i modelli da 30 Watt (34,95 euro) e 45 Watt (44,95 euro) hanno una presa USB-C di rispettiva potenza e una seconda USB-A che eroga massimo 18 Watt, mentre la versione da 65 Watt (59,95 euro) presenta ben due USB-C ciascuna capace di spingere fino a questa potenza e una terza porta USB-A che può ricaricare massimo a 36 Watt.

Questi tre nuovi multiricarica GaN sono quindi in grado di ricaricare da due a tre dispositivi contemporaneamente, adattando la potenza di uscita a quella del dispositivo collegato (che viene riconosciuto automaticamente). Sono disponibili dal 24 ottobre sul negozio online di Cellularline e presso i rivenditori autorizzati. A breve dovrebbero arrivare anche su Amazon.