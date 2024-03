Da Celly quattro accessori per lavorare comodi da remoto

Se lavorate da remoto, potete farlo meglio con i quattro accessori marchiati Celly che trovate in questo articolo : ovvero sfuggendo dal grigiore di queste ultime settimane invernali spostandovi al parco, al bar o alla biblioteca vicino casa. Cambiare aria fa bene anche se si fanno pochi passi: l’ambiente intorno cambia quanto basta per rendere una giornata diversa dall’altra e lavorare più sereni.

Però quando si tratta di stare ore e ore davanti al computer, fuori casa, significa anche avere a che fare con una batteria che si scarica in fretta, un monitor che magari non si trova all’altezza giusta o un portatile che rischia di graffiarsi e rovinarsi negli spostamenti.

È in questo contesto che si inseriscono gli accessori appena annunciati da Celly in quanto permettono di avere maggiore autonomia, protezione e comfort durante le ore passate davanti allo schermo del PC.

Batteria Celly PBPD100W20000

Si tratta di una powerbank con capacità di 20.000 mAh capace di caricare contemporaneamente fino a tre dispositivi tra smartphone, tablet e computer portatili, con una potenza di carica di 100 Watt per poter spingere al massimo anche i MacBook Pro più esigenti.

E grazie allo schermo incorporato la percentuale di energia residua è sempre sotto gli occhi. Costa 89,99 €.

Cavo Celly quattro in uno USBC4IN1BK

Un cavo quattro-in-uno in quanto elimina la necessità di più cavi diversi. Presenta infatti due connettori USB-C e due adattatori aggiuntivi integrati, uno USB-A e l’altro Lightning, e supporta la ricarica rapida Power Delivery (fino a 60 Watt con USB-C e fino a 27 Watt su connettore Lightning). È appena arrivato e costa 34,99 €.

Custodia Celly SWFSLEEVE

È una custodia per computer portatili disponibile in due versioni, da 13″ e 16″ realizzata in similpelle e dotata di chiusura con patta magnetica e un’imbottitura interna pensata per assorbire gli urti. Dal design elegante e sottile, si abbina a borse e zaini da lavoro o tempo libero.

Anche questa è stata appena lanciata sul mercato e costa 29,99 €.

Supporto Celly SWMAGICSTANDX

Un supporto da scrivania per tablet e computer portatili fino a 16″, con inclinazione regolabile su 8 diversi livelli in modo da lavorare davanti allo schermo senza compromettere la postura e riducendo l’affaticamento quando si resta fermi per più ore.

È dotato di cuscinetti in silicone antigraffio e si ripiega per essere trasportato con facilità grazie anche alla custodia in stoffa inclusa in dotazione. Arriva ad aprile e costerà 29,99 €.

Su Celly

Di Celly abbiamo già parlato svariate volte: abbiamo recensito lo smartwatch TrainerRound, l’altoparlante Ultraboost e, più di recente, in occasione del lancio dei supporti smartphone specifici per auto Tesla.

I prodotti Celly si possono acquistare anche da questa pagina di Amazon. Tutte le notizie sulle novità Celly sono raccolte in questa sezione del nostro sito web.