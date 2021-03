Come cercare una parola in una pagina web su iPhone e iPad

Su Safari per Mac è facile cercare un testo all’interno della pagina web attualmente aperta premendo i tasti Command-F e digitando una parola o una frase nel campo di ricerca che appare nell’angolo superiore a destra; per visualizzare la ricorrenza successiva nella pagina, basta fare clic sul pulsante Avanti alla destra del campo o premere Command-G (Shift-Command-G per la ricerca precedente).

Come si esegue la ricerca di un testo all’interno di una pagina Safari con iPhone e iPad? Non è a tutti noti ma si può fare semplicemente scorrendo in alto e basso la pagina fino a fare comparire il pulsante Condividi: da qui si selezionare “Trova nella pagina”, inseriamo la parola o la frase nel campo di ricerca e il pulsante di ricerca a fianco per cercare altre istanze.

Safari mostra la posizione in cui appare la prima occorrenza della parola (o della frase) cercata e, grazie all’evidenziazione, sarà possibile visualizzare all’interno della pagina tutte le occorrenze della propria ricerca (a fianco del campo di ricerca compare anche il numero di occorenze nella pagina).

La possibilità di cercare un testo all’interno di una pagina web è comoda quando si consultano pagine con testi molto lunghi e abbiamo la necessità di cercare termini specifici non visibili ad uno sguardo veloce, nei forum e qualsivoglia altra situazione nei quali abbiamo bisogno di cercare parole o frasi all’interno della pagina.

