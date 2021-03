Cambridge Audio presenta le cuffie TWS Melomania 1+

Cambridge Audio presenta Melomania 1+, una versione aggiornata delle precedenti cuffie TWS in-ear. Ecco di che si tratta.

L’azienda britannica ha realizzato una versione aggiornata delle sue cuffie, che adesso prendono il nome di Melomania 1+, in grado di offrire la stessa durata della batteria fino a 45 ore, ma con una nuova modalità High Performance, un’app rinnovata e la presenza di una porta USB-C.

Melomania 1+ sono state progettate dallo stesso team di ingegneri che realizza le serie di componenti Hi-Fi dell’azienda. Tra le caratteristiche di maggior spicce i driver da 5,8 millimetri rivestiti di grafene per una migliore riproduzione del suono. Per migliorarne la resa, peraltro, Cambridge Audio ha aggiunto in Melomania 1+ la nuova modalità di riproduzione “High Performance”, che va a integrare nel dispositivo la tecnologia di amplificazione in classe A/B che viene utilizzata negli amplificatori integrati della serie CX di Cambridge Audio. In questo modo, la società tenta di ottenere un palcoscenico sonoro più ampio con meno rumore e distorsione.

Melomania 1+ supporta lo standard Bluetooth 5.0, fino a 30 metri di raggio operativo, con codec audio AAC e aptX.

Nuova applicazione

Gli auricolari sono compatibili con la nuova app Melomania, che offre un comodo equalizzatore. L’app, inoltre, offre anche la funzione “Find my Earphones”, per ritrovarli in caso di smarrimento.

Facili da utilizzate, presentano funzionalità di base come il volume, la riproduzione/pausa o la selezione dei brani possono essere gestite in modo semplice tramite i pulsanti sugli auricolari.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie in-ear Melomania 1+ true-wireless saranno disponibili per l’acquisto a partire dal mese di marzo sul sito ufficiale Cambridge Audio e sul webshop Amazon di Cambridge Audio nelle colorazioni bianco e nero, ad un prezzo consigliato di 129,95€. Le custodie colorate in silicone per le Melomania 1+ potranno essere acquistate separatamente nei colori arancione, rosa, blu, verde chiaro, grigio chiaro e rosso al prezzo di 10,00 euro.