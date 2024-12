CES 2025, nuove soluzioni per giardino e orto indoor da LG

Pubblicità

Nell’ambito del CES 2025 (Consumer Electronics Show) di Las Vegas LG Electronics (LG) presenta due nuove innovative soluzioni di giardinaggio per interni che combinano un sistema avanzato che favorisce una crescita rapida delle piante con un design moderno e elegante.

Indicate come “ideali per principianti e amanti del verde”, queste soluzioni semplificano la coltivazione di piante in casa. I nuovi dispositivi hanno un design originale ed elegante: uno ha la forma di una lampada da terra con un “paralume” circolare, che si integra con qualunque arredo, mentre l’altro ha un design compatto “a tavolino”.

Il primo dispositivo è adatto alla coltivazione di aromi e piante alte, grazie al maggiore spazio disponibile e al grande serbatoio d’acqua da 1,5 galloni (5,6 litri), ampliato rispetto alle versioni precedenti di questo dispositivo.

Il dispositivo dispone di venti alloggi per le piante ed è in grado di dosare automaticamente la quantità d’acqua necessaria. Il sistema è inoltre in grado di prendersi cura delle piante anche in caso di assenza prolungata, fino a una settimana.

In entrambi i dispositivi, le luci hanno uno scopo sia funzionale che estetico: le luci rivolte verso il basso hanno cinque livelli di intensità per supportare la crescita ottimale delle piante durante il giorno, mentre le luci rivolte verso l’alto creano un’atmosfera accogliente e rilassante.

La compatibilità con l’app LG ThinQ permette di gestire le condizioni di illuminazione, il dosaggio dell’acqua e di monitorare la crescita delle piante da qualsiasi luogo.

Ricordiamo a che a luglio di quest’anno LG ha acquisito Athom, azienda specializzata nel settore delle piattaforme per la smart home. Lo smart hub di punta di Athom, Homey Pro, può connettersi a oltre 50.000 dispositivi, mentre l’app store di Homey contiene circa 1.000 applicazioni che permettono di connettere e controllare i dispositivi di numerosi brand. Con questa acquisizione, LG aveva riferito di voler ampliare la gamma di marchi e dispositivi supportati da ThinQ ON.