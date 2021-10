Cestino smart per la casa, si apre da solo e costa appena 36 euro

Sono ormai tanti, anzi tantissimi, gli accessori smart per la casa. Naturalmente, non dobbiamo pensare solo ai dispositivi connessi, ma anche ad altri che non si connettono ad internet, eppure semplificano la vita quotidiana. Tra questi vi presentiamo il cestino che si apre da solo, e che consente di gettare immondizia senza nessun contatto. Ha tante altre frecce al suo arco e funzionalità, e costa appena 36 euro. Clicca qui per acquistare.

Anzitutto, questo cestino sembra fatto proprio per chi ama una casa moderna e minimale. Il design e il fattore estetico sono davvero interessanti, e sembra un cestino Xiaomi, tanto è minimale nel suo aspetto. La funzione più importante è quella dell’apertura senza contatto. Infatti, è sufficiente passarci sopra la mano, o far rilevare anche un movimento con la gamba, per aprirsi, consentendo così di gettare immondizia senza il minimo contatto.

Tra le altre caratteristiche, anche le sue dimensioni. A fronte di una capienza stimata di 13 litri (ci sono anche versioni più capienti), il cestino ha comunque una larghezza di appena 15 centimetri, dunque adatto per stare in piccoli spazi, magari accanto al letto, in bagno o perché no in cucina. Non solo, è impermeabile, dunque permette anche di essere utilizzato all’aperto. Dato che non teme la pioggia, potrete anche sistemarlo in balcone.

Ad ogni modo, anche se posizionato all’interno, non dovrete preoccuparvi dei cattivi odori, perché ha un sistema di chiusura praticamente ermetica, che non consente agli odori di fuoriuscire.

Al suo interno anche una batteria che consente circa 3000 aperture senza dover ricaricare, con un sistema di apertura e chiusura davvero silenzioso, che non disturba anche durante le ore notturne.

Al momento si trova in offerta direttamente a questo indirizzo, ad un prezzo di circa 36 euro per la versione da 13 litri. Allo stesso link, comunque, sono selezionabili i diversi modelli, con diverse colorazioni e diverse capienze.