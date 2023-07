Solo 47€ per SanDisk iXpand 128 GB, chiavetta USB-C che libera memoria su iPhone

Se avete un iPhone, magari non troppo recente, al quale volete aumentare virtualmente la capacità di memoria e magari spostare dati da e verso un PC in un lampo oggi c’è l’occasione giusta: la chiavetta SanDisk iXpand da 128 GB a 47€

Quella che vi presentiamo è l’ultima versione di una chiavetta di memoria con doppio connettore Lightning e USB in circolazione da molti anni. È molto simile per funzione e a quella che abbiamo messo al centro di una nostra vecchia ma approfondita recensione che trovate qui. Leggetela per capire come bene come funziona e come usare un prodotto come questo

In sintesi tratta di una normale chiavetta capace di memorizzare e trasferire dati da e verso iPhone e iPad su Mac o PC. iXpand Drive di fatto permette di liberare al volo la memoria di iPhone e iPad, permette di salvare foto e video direttamente nella memoria della chiavetta, creare backup dei dati, contatti e anche dei contenuti social, senza ingolfare la memoria integrata nel proprio smartphone o tablet.

In questa nuova generazione uno dei due connettori, quello che serve per collegare la chiavetta al computer, è una USB-C perfetta quindi per gli ultimi Mac ma anche per un iPad. Grazie ad essa potrete trasferire rapidamente file, foto, video e musica da Mac e PC, ma anche di potervi accedere e riprodurli direttamente dalla chiavetta, tramite l’app iXpand Drive. In questo modo, ancora una volta, si limita l’uso della memoria integrata di iPhone e iPad, e si ha accesso a formati file e video non supportati di serie dai dispositivi mobile di iOS, senza dover effettuare lunghe conversioni.

iXpand con USB-C da 128 Gb è in offerta. Costa solo 47€

