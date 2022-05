iRig Pro Quattro I/O, l’interfaccia portatile raddoppia

I musicisti, gli streamer, i podcaster e i creatori di contenuti ora hanno una nuova interfaccia audio alla quale poter fare affidamento: si tratta della iRig Pro Quattro I/O di IK Multimedia, che mette a disposizione quattro ingressi audio, connettività MIDI e registrazione multicanale con qualità a 24 bit e 96kHz AD/DA.

Si tratta della naturale evoluzione dell’iRig Pro Duo I/O lanciato due anni fa, che già a sua volta aveva portato il numero di canali a due rispetto all’iRig Pro I/O monocanale introdotto sul mercato cinque anni fa. Rispetto ai due fratelli minori rimane comunque piuttosto compatto (entra nel palmo della mano) e grazie all’alimentazione a batteria può essere usato per registrare ovunque e senza vincoli.

Come dicevamo presenta quattro ingressi combinati a bassissimo livello di rumore che consentono di collegare microfoni, strumenti a livello di linea o ingressi Hi-Z direttamente all’interfaccia con alimentazione phantom +48V per il microfono a condensatore. Ognuno dei quattro ingressi può essere usato simultaneamente o individualmente per la registrazione multitraccia, permettendo di elaborare ogni canale indipendentemente in post-produzione per il mixaggio e il mastering.

Funzionale sia come un’interfaccia audio o un mixer a quattro canali standalone, l’iRig Pro Quattro I/O è compatibile sia con macOS e Windows che con dispositivi rack su sistemi iOS e Android: è certificato MFi e per poter essere usato non richiede nessun adattatore complicato o attrezzature esterne. Ha un microfono MEMS integrato per la registrazione istantanea, ingressi RCA e TRS, uscite XLR, stereo da 3,5 mm e cuffie per il monitor, I/O MIDI e integra un limitatore per mantenere i livelli sonori ottimali evitando il clipping sugli ingressi 1 e 2.

C’è inoltre il Loopback+, una potente funzionalità che consente agli utenti di selezionare uno o entrambi i canali 3 e 4 per indirizzare microfoni o segnali a livello di linea ad app audio come MixBox, AmpliTube o VocaLive per l’elaborazione e quindi indirizzare le loro uscite attraverso la funzione Loopback e nei canali 1 e 2 andando alla loro app di streaming.

iRig Pro Quattro I/O è disponibile sul negozio online IK Multimedia e presso i rivenditori autorizzati a 349,99 euro IVA esclusa. Nel prezzo sono compresi AmpliTube 5 SE, SampleTank, Miroslav Philharmonik, MODO BASS, MODO DRUM o Syntronik 2 e altri software per Mac e PC per un valore di oltre 450 euro.