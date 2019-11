Chiavetta “dual” SanDisk 256 GB perfetta per MacBook Pro: 49,99€

Se siete alla ricerca della chiavetta perfetta per il Mac di ultima generazione, su Amazon c’è l’offerta che vi interessa: Sandisk Ultra Dual da 256 Gb ad appena 49,99 euro.

Questo accessorio è una classica chiavetta USB ma con due differenti connettori, per porta Type-C reversibile e uno per USB standard (Type-A). Questo permette agli utenti di liberare in tutta semplicità spazio su uno smartphone o un tablet o di trasferire file fra smartphone, tablet, computer e dispositivi di ultima generazione e quelli precedenti. Pe rilasciato mondo è Apple potrebbe essere utile per spostare dati dagli ultimi Mac che come noto hanno ormai solo porte Type-C ad uno con porte con porte tradizionali. Oppure a seconda dei casi semplicemente per memorizzare i dati e occasionalmente anche per spostarli tra il computer del lavoro e quello di casa. Può anche essere usata per trasferire facilmente dati da un cellulare con Type-C abilitato OTG. Le prestazioni sono molto buone per una chiavetta di questa fascia. SanDisk promette prestazioni fino a 150 MB/s

L’unità flash SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C è inoltre compatibile con l’app SanDisk Memory Zone per Android, offrendo agli utenti un modo facile per gestire ed effettuare il backup dei contenuti dei loro dispositivi. L’app, disponibile gratuitamente su Google Play Store3, viene avviata automaticamente all’inserimento dell’unità in un dispositivo compatibile, consentendo così un accesso immediato ai contenuti dell’utente.

Questa chiavetta costa sul mercato intorno ai 60/70 euro. Con l’offerta la pagate solo 49,99 euro