Chitarrella 3.2, il gioco di carte per Mac è tutto nuovo a 64 Bit

Quindici giochi di carte da giocare su Mac e senza spendere neanche un euro: è quel che propone Chitarrella dal 2009, quando ve ne parlammo per la prima volta, un’applicazione che si è recentemente aggiornata alla versione 3.2 per poter funzionare con il prossimo macOS in arrivo questo autunno.

Cosa cambia

L’applicazione, ci spiega il suo sviluppatore italiano, è stata ricompilata a 64 bit ed è perciò compatibile anche con gli altri Mac purché sia installata almeno la versione 10.6 del sistema operativo. Ma le novità della nuova versione non si fermano chiaramente a questo.

Rispetto alla 3.0, nei giochi come scopa e scopone, ora è infatti possibile scegliere quali carte prendere da terra: ad esempio se sul tavolo ci sono asso, due, cinque e sei e si gioca un sette, è possibile scegliere se prendere 5+2=7 oppure 6+1=7 (prima di giocare il 7 basta cliccare e selezionare le due carte che si intende catturare).

Alcuni comandi dei menu sono stati eliminati perché diventati inutili, senza tuttavia perdere alcuna funzionalità. Il punteggio totale viene inoltre aggiornato di un punto alla volta e con qualche secondo di ritardo in modo da poter controllare visivamente che stia aumentando.

Tra le altre novità le carte distribuite al giocatore – ed opzionalmente anche quelle che catturano – si animano per poco più di un secondo: un effetto simile era presente anche prima, ma si era potuto osservare solo con Mac OS 10.4 (Tiger), mentre adesso appare indipendentemente dalla versione di macOS.

La domanda “Vuoi interrompere la partita in corso?” appare solo se il punteggio è diverso dallo 0-0 ed è possibile attivare l’opzione “più difficile” all’interno del comando Archivio > Metti a Punto, sebbene una differenza sostanziale si percepisca soltanto quando si gioca la “Stop” (una lievissima differenza nella famiglia dei giochi affini a scopa e scopone), mentre non appare alcuna differenza negli altri casi.

In Chitarrella 3.2 il manuale è stato rivisto ed aggiornato e l’icona è stata corretta nella versione piccola. Il controllo per cambiare la velocità dei movimenti è ora corredato di una scala numerica e le finestrelle che si aprono dal menu Vista sono semitrasparenti e vengono aggiornate in tempo reale.

Come giocare

Per scaricare Chitarrella per Mac non esiste più il dominio chitarrella.com, sostituito invece da chitarrella.altervista.org. Per installarlo è sufficiente aprire il file Chitarrella3.2.dmg, quindi trascinare Chitarrella all’interno della cartella Applicazioni e avviare l’app attraverso l’opzione “Apri” visibile nel menù a tendina a cui si accede cliccando con il tasto destro del mouse sopra l’icona del gioco: a questo punto il Mac vi chiederà l’autorizzazione per avviare il programma in quanto è stato scaricato da Internet.

Lo sviluppatore ci ha spiegato che preferisce distribuire l’applicazione tramite il suo sito web – in alternativa è presente anche su MacUpdate, portale che ne certifica l’assenza di malware – anziché il Mac App Store in quanto quest’ultimo richiederebbe uno sforzo che, vista la natura gratuita dell’applicazione, non si sente di affrontare. Ci tiene comunque a chiarire che il programma è totalmente sicuro in quanto «E’ impensabile che uno sviluppatore di malware si appoggi ad un intermediario visto che ciò lo renderebbe facilmente individuabile».