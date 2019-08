Offerte Amazon 21 agosto: Samsung, Ugreen, Aukey, Vava, Anker, Sonoff, TaoTronics

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte in vetrina per le memorie flash, SD e HD Sandisk, i TV Samsung compatibili Airplay 2 e Apple TV, i monitor Asus e tre prodotti Amazon: Echo Spot, Echo Dot e Fire TV con sconti per questi fino a 20 Euro.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

OMRON Healthcare VIVA Bilancia Diagnostica Smart, Bluetooth, Misura Massa Grassa, Grasso Viscerale, Muscolo Scheletrico e Metabolismo a Riposo, Nero

Presa intelligente wifi Koogeek Spina intelligente Compatibile con Alexa e Google 2 Porte USB Telecomando Controllo vocale Timer Monitoraggio dell’energia Nessun hub richiesto Spina EU 1 confezione

Lampada 15W Esterno 4400mAh Luci di Pesca Lavoro Campeggio led Ricaricabile 24 LED, Manutenzione Lampade Portatili Emergenza led con Uscita due USB Porti, IP65, Appendere Mettere Portatile,NERO [Classe di efficienza energetica A] Click qui per approfondire

UGREEN USB 3.0 Lettore Schede SD TF CF MS, Card Reader 5Gbps Legge contemporaneamente 4 Schede da 512G, Adattatori per schede di Memoria Compatibile PC, PS4, PS3, Xbox One ECC

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 6 Porte 60W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone X / 8 / 8 Plus, iPad, Smartphone e Tablet ECC.

AUKEY Webcam 1080P Full HD con Microfono Stereo, Webcam per Chat Video e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android

Sabrent Hub girevole USB 2.0 a 4 porte [90°/180° Gradi] (HB-UMN4)

Sedhoom montalatte elettrico, schiumatore con testina del frullino a doppia/singola molla, potente schiumalatte elettrico in acciaio INOX per il latte/caffè/cappuccino

Neewer LED LUCE VIDEO Bicolore 480 3200-5600K, CRI 96+, Supporto da 190CM Batteria Caricabatterie per Studio, Ripresa di Video YouTube, Struttura in Metallo Durevole, con Staffa U e Barndoor(3 Pezzi)

Hotott HUB USB C VGA HDMI, 2 in 1 USB C a HDMI 4K @ 30Hz, VGA 1080P per Apple iPad PRO 2018, MacBook PRO 2017/2016, MacBook, MacBook Air, Galaxy S10/S9 Plus/Note 8/S8/S8 Plus(Grigio)

RAVPower – Caricatore da Muro RAVPower, 4 Porte USB (40W/8A Max, 2.4A Max per Porta) Tecnologia iSmart, Protezioni Multiple, Compatto per iPhone, Huawei, Samsung Galaxy ecc -Nero

Montalatte Elettrico VAVA Riscaldatore per Liquidi Latte Caldo Freddo, Resistente ai Graffi Funzionamento Silenzioso Controllo Strix Interni Antiaderenti e 2 Frullini Aggiuntivi

Anker PowerCore 10000 Redux, Power Bank Ultra-Compatto, Caricabatterie Portatile 10000mAh per iPhone, Samsung Galaxy, Huawei e Gli Altri

HDMI Switch, Techole Switch HDMI Bidirezionale 2 Ingressi 1 Uscita Supporta 1080p 3D 4K HDCP o Commutatore HDMI 1 Ingresso 2 Uscite Sdoppiatore HDMI per HDTV, Blu-Ray Player, DVD, DVR, Xbox, PS4

Caricabatterie Auto RAVPower Extra-Mini Alluminio 2 Porte, 24W / 4.8A, Caricatore USB Universale con Tecnologia iSmart. – Nero

RAVPower Batteria Esterna 22000mAh Power Bank Caricabatterie Portatile con 3 Porte USB iSmart 2.0 (5.8A Totale di Uscita/2.4A Max per Porta, Ingresso da 2.4A) per iPhone iPad Smartphone ECC

SIMBR Supporto Tv Piedistallo Basamento Ideale per Tv 27 a 65 Pollici LED LCD Plasma Max VESA 600×400 Peso Fino a 50 kg Colore:Nero

Adattatore USB Tipo C, Lively Life 2 Pack Tipo C 3.5mm Adattatore Jack per Cuffie Audio USB C Auricolari Aux Splitter per Le pro 3, Moto Z/Z Force, Huawei P20 / Mate 10 Pro, Xiaomi Mi 6 Argento

AUKEY Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Wireless in Ear Hi-Fi Stereo IPX5 Impermeabili, Touch Control dei Rumori Esterni per iPhone, Samsung, Huawei, e Xiaomi

Sonoff POW R2 Interruttore Intelligente WIFI Smart Switch Temporizzatore (Consumo Energetico Misurabile, Potere, Tensione, Corrente Elettrica) per Alexa, Google Home, Google Nest y IFTTT

Sabrent Docking Station USB 3.0 a SATA I/II/III con Doppio Slot per HDD/SDD da 2,5”/3,5” con Funzione Duplicatore/Clonatore di Hard Disk [Supporta 10TB] (EC-HD2B)

UGREEN Cavo Mini Displayport HDMI 1080P, Thunderbolt to HDMI Compatibile con MacBook, MacBook PRO, MacBook Air, MacBook Mini, iMac, Mac, ThinkPad, dell XPS 13/15 ECC (2M, Bianco)

NOVOO Caricabatterie Portatile 60~70W 20100mAh con Uscita AC Power Bank, Powerbank con Connessione AC, USB-C e USB 3.0 Fast Charge Adatto per Notebook, MacBook Pro, Smartphone, Tablet, Gopro e altro

UGREEN Hub USB 3.0 3 Porte 5Gbps e Adattatore Ethernet 1000 Mbps Gigabit a RJ45 Supporta Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP / Vista Linux ecc.

FLOUREON J1 Stampante 3D DIY in Alluminio con Struttura in Metallo Pieno Alta Precisione Schermo Retroilluminato LCD

AGM Mini Cyclette da Casa, Pedaliera Cyclette Fitness per Braccia e Gambe Pedaliera Regolabile Digitale Mani e Piedi Pedale con LCD Display

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria, Grigio Argento

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.