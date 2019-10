Chiude Yahoo Gruppi: tutti i contenuti saranno eliminati

Yahoo (società ora di Verizon) abbandonerà progressivamente Yahoo Gruppi, il servizio per creare aree di discussione su internet. La chiusura del sito di Yahoo Gruppi prevede un processo in due fasi che porterà alla sparizione totale del servizio.

Dal 21 ottobre non sarà più possibile pubblicare nuovi contenuti, e dal 14 dicembre Yahoo cancellerà tutto il materiale in precedenza postato.

Tra le funzioni eliminate: FIle, Sondaggi, Link, Foto, Cartelle, Database, Calendario, Allegati, Conversazioni, Aggiornamenti email, Riassunto messaggi e Cronologia dei messaggi.

L’azienda spiega che il sito di Yahoo Gruppi continuerà a esistere, ma tutti i gruppi pubblici saranno resi privati o limitati. Ogni nuovo membro di un gruppo dovrà richiedere un invito o essere invitato da un amministratore. Gli amministratori saranno ancora in grado di gestire varie impostazioni dei gruppi, anche se alcune funzionalità saranno limitate.

Dal 21 ottobre non sarà più possibile caricare alcun contenuto sul sito. Sarà possibile condividere informazioni con i membri dei propri gruppi, solo via mail. Si ha tempo fino al 14 dicembre per salvare tutto ciò che è stato eventualmente caricato. Le foto e i file possono essere salvati direttamente dal sito di Yahoo Gruppi, oppure scaricare i propri dati dalla Dashboard privacy. Gli amministratori continueranno ad avere accesso limitato alle impostazioni del gruppo e agli strumenti di amministrazione.

Yahoo non ha espressamente indicato le motivazioni della chiusura del servizio ma è facile immaginare che l’azienda mira a tagliare tutto ciò che non è più produttivo. Il servizio in questione era stato lanciato nel 2001; l’idea era la creazione di una sorta di ibrido tra forum e mailing list, ed è stata per molto tempo apprezzata da utenti parte di veri e propri gruppo di discussione, per la comodità di essere utilizzabile sia dal web, sia tramite posta elettronica. Con il sempre maggiore successo dei social network, oggi ha probabilmente poco senso continuare a offrire un servizio del genere.