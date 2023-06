Chrome trasformerà i PDF in testo per facilitarne la lettura

Google sta lavorando per semplificare l’interazione con i PDF per coloro che hanno problemi di vista. Presto, l’azienda introdurrà una tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) in Chrome, che consentirà di convertire i PDF in testo rendendoli più accessibili, soprattutto per chi utilizza uno screen reader. Lo strumento offrirà, inoltre, descrizioni delle immagini presenti nei documenti.

Secondo quanto affermato da Google, questa nuova funzionalità sarà disponibile nei “prossimi mesi”. L’azienda ha intenzione di estendere questa capacità oltre il solo utilizzo su Chrome entro la fine dell’anno, anche se non è ancora stato specificato su quali piattaforme verrà implementato questo miglioramento.

Questa novità viene introdotta come parte di un più ampio impegno nel campo dell’istruzione, che include la concessione di licenze per le app sui Chromebook scolastici e l’accesso gratuito ad Adobe Express negli Stati Uniti. Gli amministratori avranno, inoltre, un controllo più profondo sui contenuti cui studenti e personale potrà accedere, potendo vietare agli studenti – ad esempio – il la copia e incolla del testo da determinati siti web, o l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Ovviamente, lo scopo sarebbe ridurre al minimo la possibilità che uno studente copi durante le verifiche.

Nel frattempo, gli utenti avranno la possibilità di disattivare facilmente la fotocamera o il microfono ovunque si trovino all’interno del sistema operativo Chrome.

La funzione di lettura ad alta voce dei PDF è principalmente pensata per le aule scolastiche, in modo che gli studenti con problemi di vista possano leggere con maggiore facilità i materiali di studio scansionati o gli articoli di ricerca necessari.

Tuttavia, questo aggiornamento renderà anche Internet più accessibile per il pubblico in generale. Non è infrequente che i siti web includano i termini di servizio o altre informazioni importanti nei PDF, e grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile rendere tali informazioni più accessibili a un numero maggiore di persone.

Per tutto quello ruota attorno al mondo dei Chromebook il link da seguire è direttamente questo.