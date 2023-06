Una squadra di hacker proverà a violare un satellite in orbita

Ad agosto si svolgerà DEFCON, annuale competizione per hacker che si svolge a Las Vegas, una delle più importanti competizioni al mondo nel settore della cybersicurezza.

Tra gli obiettivi di questo anno c’è la possibilità di provare a violare i sistemi informatici di un satellite in orbita. Ci sono voluti quattro anni ma “quest’anno siamo davvero nello spazio”, ha riferito Steve Colenzo, Technology Transfer Lead per l’Air Force Research Laboratory’s Information Directorate, tra gli organizzatori di questo evento.

L’Hack-A-Sat 4 – riferisce Newsweek – si svolgerà dal 10 al 13 agosto a Las Vegas, ed è la prima competizione nella quale gli “hacker” (nel senso migliore del termine) provano a mettersi contro un satellite che si trova realmente nello spazio. In anni passati sono stati effettuati tentativi simili ma i satelliti a i quali fare riferimento non erano nello spazio. L’unico modo per fare una prova reale era ottenere l’autorizzazione a lanciare un proprio satellite ed è esattamente quello che è stato fatto a giugno, con il Moonlighter (un oggetto poco più grande di un tostapane con dei pannelli solari) portato alla Stazione Spaziale Internazionale su un razzo di SpaceX rideshare e che verrà messo in orbita a luglio.

Le squadre di hacker che partecipano all’evento avranno 72 ore di tempo per prendere il controllo del satellite. L’obiettivo di quello che sembra un gioco è in realtà rafforzare i sistemi di sicurezza di satelliti più importanti.

I tradizionali metodi di hacking non funzionano con i sistemi di controllo spaziali, anche perché non è facile disporre – ad esempio – di firmware da esaminare, e attaccare il sistema sfruttando le vulnerabilità individuate, e potrebbero essere necessari anni prima di riuscire a trovare falle da sfruttare. L’uso di attrezzatture informatica nello spazio richiede sforzi ancora maggiori in termini di sicurezza per quanto riguarda le comunicazioni: riuscire a impossessarsi del controllo di satelliti in remoto, è un obiettivo “goloso” per cybercriminali che avrebbero tutta una serie di vantaggi da questi sistemi, compresa l’impossibilità – in caso di problemi. – di sequestrare /esaminare server e altri sistemi che si trovano in orbita.

