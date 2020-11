CHUWI LarkBox Pro, il mini PC con supporto 4K che sta sul palmo di una mano

Se siete affascinati dai mini PC e ne volete uno davvero “mini”, allora non fatevi sfuggire l’offerta lampo sul CHUWI LarkBox Pro che, grazie anche all’aggiunta di un codice, si compra scontato quasi del 40%.

Partiamo innanzitutto dalle dimensioni. Rispetto ad un Mac mini è molto più piccolo: misura appena 6 x 6 x 4,3 centimetri e pesa soltanto 127 grammi, il che lo rende altamente tascabile sia se c’è bisogno di portarselo in ufficio, sia per poterlo “nascondere” in posizioni strategiche. In quest’ottica vale la pena tenere presente che la base supporta l’attacco VESA, perciò può essere intelligentemente fissato sul retro di un monitor che si trova poggiato sulla scrivania, diventando di fatto una soluzione stile iMac ma con dentro Windows 10.

Questo piccolissimo computer tascabile monta all’interno un processore quad-core Intel J4125 a 2.7 GHz affiancato da una GPU Intel HD Graphics 600, 6 GB di RAM di tipo LPDDR4 e 128 GB di spazio di archiviazione che sono espandibili tramite microSD. Dentro c’è anche un modulo WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz e il chip Bluetooth 5.0 per poter eventualmente collegare delle periferiche esterne senza il bisogno di utilizzare cavi.

Sono comunque presenti una presa HDMI, una porta USB-C, due prese USB 3.0, slot microSD e ingresso jack audio da 3.5 mm per cuffie e altoparlanti esterni in modo da poter avere a disposizione diverse opzioni di connessione. Anche perché tramite HDMI è possibile collegare un monitor 4K in quanto CHUWI LarkBox Pro supporta la visione dei video in 4K a 60 Hz.

Nonostante tutta questa tecnologia consuma soltanto 8 W ed è molto silenzioso (sta sotto i 20 dB). Oltre che come soluzione salva-spazio per avere un computer collegato ad un monitor sulla scrivania, eventualmente va ricordato che proprio per le sue dimensioni può essere usato anche come box TV.

Il punto di forza adesso però è il prezzo perché anziché pagarlo 315 euro, se si inserisce il codice LARKBOXPRO nel carrello prima dell’acquisto lo si può comprare scontato del 39%, per un prezzo quindi di soli 193,79 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.