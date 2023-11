Il browser Brave ora con un assistente IA anonimo e sicuro

Gli sviluppatori di Brave – browser open-source multipiattaforma specializzato nella protezione della privacy, basato sul progetto Chromium – hanno avviato il rollout del nuovo assistente IA denominato “Leo”, già in precedenza indicato come in grado di tenere conto delle privacy con modalità “senza precedenti” rispetto a chatbot AI di servizi quali Bing Chat, ChatGPT, Google Bard e altri ancora.

Gli sviluppatori riferiscono che dopo mesi di test, Leo è ora disponibile, utilizzabile dagli utenti della versione 1.60 di Brave per desktop (l’opzione apparirà gradualmente nei prossimi giorni, e nei prossimi mesi si vedrà anche su iOS e Android), utilizzabile per eseguire diverse azioni, ad esempio riassumere pagine web, tradurle o riassumere video. È in grado di rispondere a domande su contenuti, generarne di nuovi, tradurre pagine web, analizzarle, riscriverle, risolvere alcuni problemi.

Gli utenti della versione desktop di Brave hanno accesso alla versione gratuita dell’assistente IA basato sul modello Llama 2 di Meta. In modo simile a quanto già fatto da Opera, la chatbot è integrata direttamente nel browser; gli sviluppatori assicurano che le conversazioni con l’IA di Leo sono private, anonime e sicure.

Le chat non sono registrate e le richieste non sfruttate per addestrare i modelli; gli sviluppatori riferiscono che domande e risposte sono cancellate dopo la chiusura della chat e che nessuna informazione personale viene inviata ai server.

Leo è utilizzabile gratuitamente ma volendo è disponibile anche una versione Premium a pagamento (15$ al mese), basata sul modello Claude Instant di Anthropic, indicata come più veloce ed economica di Claude 2, IA versatile e per molti aspetti più avanzata di ChatGPT.

Per sfruttare Leo basta scrivere la domanda nella barra degli indirizzi di Brave e fare click su “Chiedi a Leo” o nell’icona sulla barra laterale. Gli sviluppatori riferiscono che in futuro sono previsti altri modelli di IA che garantiranno ulteriore qualità e velocità nelle risposte. Molti sono i browser che stanno sperimentando con l’IA ultimamente. Microsoft è stata tra le prime ad aggiungere l‘IA in Edge con il suo nuovo Bing, per poi essere seguita da Opera e altri ancora.

