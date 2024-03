IRIS2 in Italia il centro di controllo dei satelliti UE

Presso il Centro spaziale del Fùcino in Abruzzo sorgerà il centro di controllo della nuova costellazione di satelliti europea IRIS², letteralmente IRIS al quadrato, per le connessioni Internet. Il nuovo centro va così ad ampliare le attività del teleporto per usi civili, già utilizzato per il controllo dei satelliti artificiali, per le telecomunicazioni satellitari e per servizi di rete hosting, televisivi e multimediali.

Lo ha annunciato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in visita al centro nell’ambito di un evento organizzato da Telespazio (Leonardo-Thales) e Leonardo. Il teleporto si occupa già del posizionamento dei satelliti europei e del sistema di navigazione Galileo.

La nuova costellazione di satelliti IRIS ² dovrebbe essere in grado di competere con le costellazioni Starlink di Elon Musk e Kuiper di Jeff Bezos, permettendo di offrire internet via satellite. L’array di IRIS² è composto da 170 satelliti, che garantiranno le comunicazioni per i governi dell’Unione europea ma permetteranno anche di offrire servizi commerciali a banda larga in zone insufficientemente servite, tutto tra il 2025 e il 2027.

“IRIS² sarà la risposta europea alle costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa, che stanno diventando il futuro delle telecomunicazioni” dichiara Franco Ongaro, Chief Space Business Officer di Leonardo, la società pubblica italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza (il cui maggiore azionista è il Ministero dell’economia e delle finanze italiano).

Si tratta di un investimento di 50 milioni di euro con circa 200 nuovi occupati, che di fatto raddoppierà l’attuale Centro Spaziale” ha spiegato Urso. “Siamo riusciti a ottenere che il principale dei tre centri di controllo della nuova costellazione Iris² sia qui nel Fucino, gli altri due saranno uno in Francia e un altro in Lussemburgo”.

Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha evidenziato l’importanza del Fucino come scelta che porterà, tra le altre cose, a 200 posti di lavoro nel centro, spiegando che il programma europeo “destinato alle telecomunicazioni sicure”, “avrà un impatto rilevante e notevole per tutti i prossimi anni”.

