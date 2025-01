Fine alla confusione delle velocità USB con i nuovi loghi

Pubblicità

Da anni c’è una enorme confusione intorno agli standard USB. Lo standard in questione e le relative specifiche non sono sempre semplici da capire, specialmente in virtù dei numerosi aggiornamenti a cui sono soggetti.

L’USB-IF è l’organizzazione responsabile per il mantenimento delle specifiche USB (Universal Serial Bus) e della relativa conformità dello standard, ha apportato delle modifiche per semplificare l’identificazione degli standard da parte di sviluppatori e produttori, al fine di disporre delle medesime informazioni al fine di garantire che i prodotti siano adeguatamente sviluppati in modo da essere retrocompatibili.

Se avete comprato a avete bisogno di acquistare docking station con supporto all’USB4 bisogna fare attenzione: da alcuni anni sono cambiati i nomi usati dall’USB-IF per descrivere le varie velocità USB e abbiamo denominazioni quali “USB 3.2 Gen 1” o “USB 3.2 Gen 2” (un sistema multilinea per host e dispositivi di nuova generazione che consente l’utilizzo di due linee da 10 Gbps, così da avere una velocità di trasferimento dati teorica di 20Gbps) che poco lasciano capire agli utenti.

L’ente desiderava denominare gli standard rispettivamente USB 3.1 Gen 1 e Gen 2 “SuperSpeed USB” e “SuperSpeed USB+” ma queste denominazioni non sono mai state adottate dal settore. Spesso, gli OEM aggiungono gli standard di velocità, a 5 Gbps o 10 Gbps nelle loro schede di specifica, al fine di determinare tra i due standard USB. Il resto del settore fa riferimento solo alle denominazioni “USB 3.1 Gen 1” o “USB 3.1 Gen 2”.

Il sito PCWord fa notare che l’USB-IF ha semplificato l’etichettatura di docking station USB e cavi, eliminando termini quali “USB4v2” a favore di indicazioni più chiare relative alla velocità, come ad esempio “USB 80Gbps” o “USB 40Gbps”. La mossa fa seguito a critiche riguardo le denominazioni precedenti. I nuovi logo consentiranno di conoscere la velocità supportata dai cavi e la potenza nominale, affrontando il problema della confusione che regna in questo ambito.



Vi ricordiamo che i computer Apple non possono gestire USB-C a 20 Gbps che corrisponde al USB-C 3.2 2×2 mentre sono compatibili con USB 5, 10, 40 e 80 GBps nei computer più recenti come Mac mini M4.

Ai nostri lettori raccomandiamo l’acquisto di cavi con l’indicazione delle velecità di connessione e della potenza trasmissibile per non incorrere in rallentamenti indesiderati quando si usano periferiche altamente efficienti.