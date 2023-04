Come aggiornare tutti i dispositivi Apple che non supportano i principali servizi

L’accesso ad alcuni servizi offerti da Apple, tra cui App Store, Siri e Mappe, non sarà più possibile nei prossimi mesi per gli utenti che utilizzano Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV funzionanti con vecchie versioni dei sistemi operativi: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.: alcune di queste funzionalità possono essere ripristinate o mantenute aggiornando il sistema operativo all’ultima versione disponibile per il dispositivo interessato.

I sistemi operativi Apple interessati – tutti presentati nel 2017 – continueranno a funzionare permettendo l’uso di iCloud, ma non altri servizi Apple su quelli non aggiornati. I sistemi NON più supportati, sono:

da iOS 11 a 11.2.6

da macOS 10.13 a 10.13.3

da watchOS da 4 a 4.2.3

da tvOS 11 a 11.2.6

Gli utenti potrebbero vedere una notifica per indicare che la versione del loro sistema operativo non supporta più i servizi Apple. Chi dispone di sistemi non aggiornati, dovrà scaricare gli update dei sistemi operativi all’ultima versione disponibile per continuare a utilizzare questi servizi.

Come aggiornare iPhone e iPad

È possibile aggiornare iPhone e iPad all’ultima versione possibile direttamente over-the-air, via wireless direttamente dal dispositivo, senza la necessità di dover collegare il dispositivo a un Mac oppure PC Windows. La procedura che suggeriamo per aggiornare iPhone e iPad è la seguente:

Eseguite il backup del dispositivo usando iCloud o il computer. Collegate il dispositivo all’alimentazione e a internet tramite Wi-Fi. Andate su Impostazioni > Generali e selezionate Aggiornamento Software. Se sono disponibili più opzioni di aggiornamento software, scegliete quella che desiderate installare (aggiornare il sistema attuale o passare alla versione successiva). Selezionate “Installa ora”. Se invece vedete l’opzione Scarica e installa, selezionate quest’ultima per scaricare l’aggiornamento, poi inseriite il codice e infine “Installa ora”.

Come aggiornare il Mac

È possibile aggiornare i Mac:

Aprendo l’app App Store Facendo clic sul pannello Aggiornamenti nella parte superiore della finestra dell’App Store. Se l’App Store mostra uno o più aggiornamenti non installati, fare clic sul pulsante Aggiorna per installare ogni aggiornamento.

Come aggiornare Apple TV

È possibile impostare Apple TV in modo che installi automaticamente gli aggiornamenti non appena sono disponibili andando su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e attivando l’opzione “Aggiornamento automatico”. Invece è sufficiente seguire questi passaggi per aggiornare manualmente Apple TV:

Andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e selezionare Aggiorna software. Se è disponibile un aggiornamento, selezionare Scarica e installa. Attendere che Apple TV scarichi l’aggiornamento. Bisogna tenere Apple TV connessa e collegata all’alimentazione fino al completamento dell’aggiornamento. Al termine del download, Apple TV si riavvierà, preparerà l’aggiornamento e poi lo installerà. Al termine dell’aggiornamento, Apple TV si riavvierà automaticamente

Come aggiornare Apple Watch

È possibile scaricare la versione più recente di watchOS direttamente su Apple Watch o utilizzare iPhone per eseguire l’aggiornamento. Prima di eseguire l’aggiornamento, assicuratevi che il vostro iPhone sia aggiornato alla versione più recente di iOS, che Apple Watch abbia almeno il 50% di carica e che iPhone sia connesso a una rete W-iFI.

Ecco come aggiornare manualmente Apple Watch tramite iPhone:

Su Phone aprire l’app Watch, poi toccare il pannello Apple Watch. Toccare Generali > Aggiornamento software A questo punto è possibile scaricare l’aggiornamento: iPhone o Apple Watch potrebbero richiedere l’inserimento del codice di sicurezza. Attendere la visualizzazione della rotellina di avanzamento su Apple Watch. Il completamento dell’aggiornamento potrebbe richiedere da diversi minuti a un’ora.

Mentre viene completato l’aggiornamento, è bene lasciare Apple Watch sul caricabatterie. Non riavviare iPhone o Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, Apple Watch si riavvierà automaticamente.

