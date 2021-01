Come annullare la ricezione di versioni beta di macOS

Apple offre agli utenti iscritti al programma Appleseed e ad utenti tradizionali la possibilità di installare in anteprima versioni preliminari (beta) degli aggiornamenti dei sistemi operativi.

Apple consiglia di installare la versione beta di un sistema operativo solo su dispositivi e sistemi utilizzati a scopo di sviluppo e test. L’installazione dovrebbe essere eseguita su dispositivi e sistemi che, se necessario, possono essere inizializzati.

Se usate un Mac con abilitata l’opzione per scaricare aggiornamenti in beta, potreste avere la necessità di bloccare questo tipo di aggiornamenti. Per non ricevere più questo tipo di update basta normalmente aprire le Preferenze di Sistema e selezionare “Aggiornamento Software”. Nella sezione a sinistra di questa schermata appare l’indicazione che è attivo il programma per lo scaricamento delle versioni beta e, facendo click su “Dettagli” è possibile selezionare “Ripristina defalt” per bloccare la ricezione di nuove versioni beta.

Se per qualche motivo questa opzione non dovesse funzionare, da Reddit apprendiamo che è possibile sfruttare il Terminale, chiedendo di attivare e subito dopo disattivare la ricezione delle beta. Di seguito i comandi:

sudo /System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil enroll DeveloperSeed

sudo /System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil unenroll

dopo i due comandi in questione, l’indicazione di enrollment per le beta di macOS sparirà dalla sezione “Aggiornamento Software” nelle Preferenze di Sistema.

