Come aprire documenti in formato Pages su Windows

Pages su Mac consente di esportare i documenti in formato Word e altri formati dal menu “Esporta”. Come fare però se non abbiamo a disposizione il Mac e abbiamo la necessità di aprire un documento che abbiamo su un disco esterno o una chiavetta in formato Pages su PC? Si può fare in vari modi. Se abbiamo una connessione internet possiamo sfruttare iCloud e usare Pages dal web, accedendo a www.icloud.com e da qui alla versione online di Pages caricando il documento da modificare.

Una diversa alternativa è la possibilità di usare uno dei tanti convertitori online (es. questo o questo): servizi che consentono di caricare un file Pages e ottenerlo in un diverso formato.

Altra alternativa per aprire semplici documenti Pages su PC (di una sola pagina) consiste nel fare una copia del file, fare click con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) su questo file, scegliere “Rinomina”, eliminare l’estensione “.pages” alla fine del nome e sostituirla con “.zip” (es. il file “pippo.pages” deve diventare “pippo.zip”).

Se non vedete l’estensione alla fine del file, ricordate che da qualunque finestra di Esplora file è sufficiente cliccare sulla scheda Visualizza e spuntare la casella “Estensioni nomi file” nella barra degli strumenti.

Il file convertito in .ZIP può ora essere aperto da PC e all’interno di questo si trova un file denominato “preview.jpg” con l’anteprima in formato grafico del file, un documento che possiamo sfruttare per stampare al volo un file di Pages… senza bisogno di avere Pages.

Con varie suite da ufficio si riescono ad aprire direttamente anche i file ZIP perché i file Office Open XML (formato predefinito per Office) e Open Document (utilizzati da LibreOffice) sono compressi proprio in questo formato. Tenendo conto di questo trucco è possibile anche rinominare (su Mac e PC) file Office in .ZIP per estrarre facilmente il contenuto al loro interno (es. tutte le immagini).

