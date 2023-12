Come creare lo sfondo iPhone perfetto con iOS 17

Se avete scattato una fotografia che vedete bene come sfondo per l’iPhone, oppure ne avete scaricata una da Internet che però non ha la proporzione giusta per lo schermo lungo e stretto del telefono, sappiate che non siete più costretti a seguire queste nostre vecchie indicazioni per realizzare il wallpaper dei sogni perché con iOS 17 c’è un metodo molto più semplice.

Non vi servono particolari applicazioni, men che meno un computer con un software di fotoritocco dove poter elaborare il tutto; e quindi neppure chissà quale competenza tecnica riguardo la fotografia, ma vi bastano seguire pochi e semplici passaggi per creare lo sfondo a misura di iPhone direttamente dalle app di Apple.

Come fare? Seguite le istruzioni qui sotto.

Come creare lo sfondo a misura del proprio iPhone

Aprite l’app Rullino Foto

Selezionate la fotografia che volete trasformare in Sfondo

che volete trasformare in Sfondo Cliccate su Modifica in alto a destra

in alto a destra Spostatevi sul pannello Regola (in basso)

(in basso) Cliccate su AUTO (la bacchetta magica) per lasciare che gli algoritmi migliorino la qualità dell’immagine; in alternativa regolate manualmente voi Esposizione, Contrasto, Saturazione e il resto

(la bacchetta magica) per lasciare che gli algoritmi migliorino la qualità dell’immagine; in alternativa regolate manualmente voi Esposizione, Contrasto, Saturazione e il resto Spostatevi sul pannello Ritaglia (in basso)

(in basso) Cliccate sullo strumento Forma (in alto a destra, l’icona è rappresentata da tre rettangoli uno dentro l’altro)

(in alto a destra, l’icona è rappresentata da tre rettangoli uno dentro l’altro) Selezionate l’opzione Sfondo (scorrendo verso destra tra quelle disponibili in basso)

(scorrendo verso destra tra quelle disponibili in basso) Cliccate su Fine in alto a destra

Lo sfondo è pronto. Ora non vi resta che applicarlo:

Cliccate sul pulsante Condividi in basso a sinistra (il quadrato con la freccia che punta verso l’alto)

in basso a sinistra (il quadrato con la freccia che punta verso l’alto) Cliccate su Usa com sfondo

Attendete che la preparazione venga ultimata

venga ultimata (Facoltativo) personalizzate lo sfondo con Widget, stili e quant’altro

Cliccate su Aggiungi

Cliccate su Imposta come coppia di sfondi per applicarlo sia nella schermata di Blocco che sulla Home

Ecco fatto. Ora avete creato lo sfondo per il vostro telefono. Eventualmente potete salvarne una copia in qualche servizio cloud in modo da averlo già pronto per future installazioni, e ripristinare l’immagine per recuperare la foto originale in pochi semplici click, ovvero:

Aprite la foto

la foto Cliccate ancora una volta su Modifica

Schiacciate il pulsante rosso Ripristina in alto a destra

in alto a destra confermate cliccando su Ripristina originale

