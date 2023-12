Come riorganizzare il menu rapido dei Messaggi di iOS 17

Sapete che le funzioni contenute nel menu rapido dell’app Messaggi di iPhone possono essere aggiunte, rimosse e riorganizzate come più fa comodo? Magari è qualcosa di cui non tutti hanno bisogno, ma per i perfezionisti della personalizzazione, o per chi vuole massimizzare la produttività riducendo il numero di click durante l’uso dell’iPhone, quella che Apple ha aggiunto in iOS 17 è un’interessante opzione.

Quando infatti aprite una qualsiasi conversazione contenuta nell’app Messaggi, cliccando sul tasto (+) in basso a sinistra potete accedere rapidamente ad una serie di scorciatoie che richiamano poi funzioni e app anche di terze parti integrabili nel prossimo messaggio di testo.

Ad esempio attraverso l’opzione Posizione potete condividere rapidamente il punto esatto in cui vi trovate in quel momento, oppure con Audio registrate un vocale, oppure chi ad esempio ha installato l’app di Pinterest può condividere un’idea trovare in rete, o dall’app Scanner Pro l’ultima scansione archiviata.

Per impostazione predefinita in primo piano ci sono solo 5 scorciatoie, e riguardano funzioni e app di Apple. Strisciando il dito verso il basso si accede poi alle altre funzioni disponibili magari grazie ad alcune delle app installate dall’utente.

La buona notizia come dicevamo è che quelle in secondo piano possono essere spostate nella prima schermata (e viceversa), così da potervi accedere subito dopo aver cliccato sul tasto (+). E si possono salvare nell’ordine che si preferisce, così una volta memorizzata la posizione, l’accesso sarà ancora più immediato.

Se volete sapere come fare, continuate a leggere queste righe.

Messaggi iOS 17, personalizzare il menu rapido

Avviate l’app Messaggi

Aprite una qualsiasi conversazione al suo interno (oppure iniziatene una nuova cliccando sul tasto di Nuovo Messaggio in alto a destra)

al suo interno (oppure iniziatene una nuova cliccando sul tasto di Nuovo Messaggio in alto a destra) Cliccate sul tasto (+) in basso a sinistra

in basso a sinistra Cliccate su Altro (oppure scorrete alla schermata successiva strisciando verso l’alto)

(oppure scorrete alla schermata successiva strisciando verso l’alto) Tenete premuto sulla funzione che desiderate spostare, attendete la conferma di selezione tramite feedback aptico, quindi trascinatela verso l’alto per tornare alla scheda precedente

che desiderate spostare, attendete la conferma di selezione tramite feedback aptico, quindi trascinatela verso l’alto per tornare alla scheda precedente Rilasciatela nella posizione desiderata

Ripetete gli ultimi passaggi per riorganizzare le varie opzioni come meglio preferite.

