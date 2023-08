Come duplicare lo schermo del Mac usando una scorciatoia da tastiera

macOS offre la possibilità di collegare i vari modi schermi esterni ed estendere (visualizzare elementi diversi) su più schermi o duplicare la scrivania (mostrare la stessa scrivania sia sul display principale, sia sul display esterno) del Mac.

È possibile selezionare le opzioni di duplicazione e scegliere quali elementi vengono visualizzati su ogni schermo aprendo Impostazioni di Sistema, quindi facendo clic su Schermi nella barra laterale, facendo click sul nome dello schermo a destra, poi clic sul menu a comparsa “Usa come”, e da qui scegliere l’opzione desiderata.

Chi lavora spesso con monitor esterni, collegando ad esempio un MacBook a un proiettore, anziché portarsi ogni volta alle Preferenze / Impostazioni di Sistema può usare una comoda scorciatoia di tastiera per duplicare lo schermo: Command + F1.

Premendo contemporaneamente questi tasti, il Mac duplicherà il contenuto dello schermo principale sullo schermo secondario (monitor, proiettore, TV, ecc.); premendo di nuovo la combinazione Command + F1 si ritorna alle impostazioni precedenti.

Se la combinazione Command + F1 non funziona, probabilmente è attiva nelle Preferenze della sezione Tastiera l’opzione “Utilizza i tasti F1, F2, ecc. come tasti funzione standard”; in questo caso potete usare la scorciatoia Command + FN + F1; anche con questa combinazione la prima pressione consente di duplicare lo schermo su quello secondario, la seconda pressione riporta le impostazioni precedenti.

