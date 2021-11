Come eseguire l’utility Diagnosi sui Mac con CPU M1

Da anni la Mela integra nei Mac l’utility Diagnosi, precedentemente noto come Apple Hardware Test (ne abbiamo parlato in dettaglio qui). Questa utility consente di verificare vari componenti, stabilendo quale componente hardware potrebbe essere difettoso. L’utility di Apple suggerisce anche soluzioni e aiuta a contattare il supporto tecnico della Mela per richiedere assistenza.

Come eseguire diagnosi sui Mac

Sui Mac con CPU Intel basta normalmente tenere premuto il tasto D all’avvio, tenerlo premuto mentre il Mac si avvia e rilasciarlo quando si vede una barra di avanzamento o viene chiesto di scegliere una lingua. Se questa combinazione non funziona, è possiible provare la combinazione Option-D all’avvio per utilizzare Diagnosi Apple tramite internet.

Sui Mac con CPU Apple bisogna accendere il computer, continuare a tenere premuto il pulsante di accensione mentre il Mac si avvia e rilasciarlo quando si vedi la finestra delle opzioni di avvio, che include un’icona a forma di ingranaggio con l’etichetta Opzioni. A questo punto è possibile premere i tasti Command (⌘)-D sulla tastiera.

Diagnosi Apple mostra una barra di avanzamento mentre verifica il Mac. Al termine del test, Diagnosi Apple mostra i risultati, inclusi uno o più codici di riferimento che è possibile comunicare al supporto tecnico.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial su Mac: partite da questa pagina.