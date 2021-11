Settimana del Black Friday, le migliori offerte Amazon del 20 Novembre con sconto fino al 56%

Prosegue la settimana del Black Friday Amazon con offerte top su tantissime categorie. Qui abbiamo raccolto le 50 offerte più interessanti alla mezzanotte del secondo giorno. Dagli accessori per computer alle memorie, dagli accessori per la casa agli orologi smart alle attrezzature per il fitness, dalle lampade Philips Hue alle memorie SSD.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Per quanto riguarda le offerte già attive vi segnaliamo:

Offerte Apple

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 77,22 € – invece di 119,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 Pro Max) – 6.68 pollici In offerta a 26,99 € – invece di 55,00 €

sconto 51% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 31,19 € – invece di 45,00 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12, iPhone 12 PRO, iPhone 12 PRO Max e iPhone 12 Mini) In offerta a 85,79 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino al

Click qui per approfondire

LG 27ML600S Monitor 27″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 169,99 € – invece di 249,00 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Belkin Supporto di ricarica wireless magnetico (compatibile con MagSafe per modelli iPhone 13 e altri dispositivi con MagSafe, alimentatore USB PD da 20 W incluso) – bianco In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Belkin Dock di Ricarica PowerHouse per Apple Watch + iPhone (Base di Ricarica per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, e Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1), Nero In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0K SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Nero In offerta a 219,99 € – invece di 319,00 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8P1T0B 980 PRO SSD Interno da 1TB, compatibile con Playstation 5, PCIe NVMe M.2, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 190,03 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-N6E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, M.2 In offerta a 39,90 € – invece di 49,06 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8P2T0B 980 PRO SSD Interno da 2TB, compatibile con Playstation 5, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c, M.2 (2280), Nero In offerta a 299,00 € – invece di 469,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 960GB – SA400S37/960G In offerta a 67,85 € – invece di 90,14 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD BLACK SN750 SE 1 TB PCIe Gen4 SSD NVMe , velocità di lettura fino a 3600 MB/s In offerta a 107,99 € – invece di 156,99 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

insta360ONE R 4K Edition – Actioncam – Rood/Zwart In offerta a 299,88 € – invece di 339,00 €

sconto 12% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 63,99 € – invece di 114,99 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo – Grigio chiaro In offerta a 63,17 € – invece di 114,99 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Logitech MX ERGO Mouse Trackball Wireless Ergonomico, Bluetooth o 2.4 GHz con Ricevitore USB Unifying, Angolo Trackball Regolabile, Scorrimento Preciso, Batteria Ricarica USB-C, PC/Mac/iPadOS, Nero In offerta a 64,73 € – invece di 114,99 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1.699,00 € – invece di 1.724,89 €

sconto 2% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips 50 Pollici Smart TV 4K. Televisore LED ideale per Netflix e Gaming/Assistente Google e Alexa/Ambilight, Immagini HDR Nitide, Dolby Vision e Dolby Atmos / 50″ Philips 50PUS7506/12 In offerta a 499,00 € – invece di 549,00 €

sconto 9% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips 55 Pollici Smart TV 4K. Televisore LED ideale per Netflix e Gaming/Assistente Google e Alexa/Ambilight, Immagini HDR Nitide, Dolby Vision e Dolby Atmos / 55″ Philips 55PUS7506/12 In offerta a 549,00 € – invece di 649,00 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

TCL TV 55P616, 55 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa In offerta a 379,99 € – invece di 399,99 €

sconto 5% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

PHILIPS AUDIO B5305/12 Soundbar Bluetooth con Subwoofer Wireless, 2.1 Canali, 70 W, HDMI ARC, Design Geometrico con Staffa per Montaggio a Parete, Modello 2020/2021 In offerta a 69,99 € – invece di 98,99 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Soapstone In offerta a 199,00 € – invece di 399,95 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit, 2 Lampadine Smart, Dimmerabili, E27, 1 Bridge Hue Controllo Completo Sistema + 2x Hue Smart Button Telecomando Controllo Smart Hue, Bluetooth, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 99,99 €

sconto 0% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Attract, Lampada da Parete da Esterno Smart, 8 W, 16 Milioni di Colori, Nero+Sensore di Movimento da Esterno per Accensione e Spegnimento Luci Smart In offerta a 139,99 € – invece di 139,99 €

sconto 0% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White and Color Ambiance Lampadina LED Singola Connessa, con Bluetooth, Attacco E27, 9W & Lighting Hue Smart Button Telecomando per Controllo delle Luci Hue, con Bluetooth In offerta a 37,99 € – invece di 59,89 €

sconto 37% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Philips Hue Colour Starter Kit (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 99,99 € – invece di 199,89 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Argenta White and Color Ambiance Faretto Connesso, con Bluetooth, 3 Punti Luce, GU10, 5.7 W, Bianco+Telecomando per Controllo delle Luci Smart Hue, con Bluetooth, Bianco In offerta a 189,99 € – invece di 189,99 €

sconto 0% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED Smart, 2 Pezzi, con Bluetooth, Attacco E14, 5W, Dimmerabile, Bianco+Controllo del Sistema, senza Fili, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 99,99 €

sconto 0% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 140,39 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

D-Link DWR-932 Pocket Hotspot 4G LTE via SIM, Wi-Fi N150 Mbps, SIM e Micro SD Card Slot, Porta Micro USB, Inclusa Batteria Ricaricabile da 2020 mAh, Nero/Antracite In offerta a 39,90 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips Audio B6405/10 Soundbar Altoparlante Bluetooth con Subwoofer Wireless, 2.1 Canali, 140 W, Dolby Audio, HDMI ARC, Design sottile con Staffa per Montaggio a Parete, Modello 2020/2021, Argento In offerta a 119,99 € – invece di 160,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 33,99 € – invece di 69,99 €

sconto 51% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Kraken – Gaming Headset Cuffie Cablate per il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One & Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Nero In offerta a 35,09 € – invece di 79,99 €

sconto 56% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Panasonic SC-HTB01 Pc Gaming Speaker, Subwoofer Integrato SOUNDSLAYER, 80W, Surround 2.1 ch, Dolby Atmos, DTS:X, 4K HDR Pass Through, 3 Modalità Audio di Gioco, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Yamaha C20A Soundbar – Cassa Altoparlante TV Compatta con Suono Surround e Subwoofer Integrato per Bassi Profondi – Connettività Bluetooth per lo Streaming di Musica senza Fili, Nero In offerta a 149,00 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

DJI Air 2S Drone Quadcopter, Gimbal a 3 Assi con Fotocamera, Video 5.4K, Sensore CMOS 1”, Rilevamento Ostacoli in 4 Direzioni, 31 min di Volo, Trasmissione 12km FHD FCC, MasterShots, Grigio In offerta a 779,22 € – invece di 999,00 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

De’Longhi Nespresso Inissia EN80.B Macchina per caffè espresso, a capsule, 1260 W, 14 Decibel, 19 bar, Nero In offerta a 52,25 € – invece di 99,00 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadina LED Smart, con Bluetooth, Attacco E27, 9.5W, Dimmerabile, 1100 Lumen+ Ambiance Lampadina LED Smart, con Bluetooth, Attacco E27, 9.5W, Dimmerabile, 1100 Lumen In offerta a 36,99 € – invece di 49,80 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Lighting Spot 5059230PN Faretto Kosipo con 2 Punti Luce GU10, Potenza 5,5W, 220-240V, Nero, 9.2 x24 x 11.8 cm In offerta a 20,99 € – invece di 44,90 €

sconto 53% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Philips Abelia Lampada da Tavolo da Esterno senza Fili, LED Integrato, Bianco In offerta a 25,99 € – invece di 39,90 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

LG GSXV91BSAF Frigorifero Americano Side by Side InstaView Total No Frost con Congelatore, 635 L, Dispenser Acqua e Ghiaccio UV Nano, Door Cooling, Linear Cooling, Frigo Smart con Wi-Fi e Freezer In offerta a 1599,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch PUE611BF1J Piano Cottura a Induzione 4 Zone di Cottura in Vetro 60 cm, Nero In offerta a 254,99 € – invece di 449,00 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica senza fili, Aspirazione a 150 AW, Schermo con Informazioni in Tempo Reale, Adattamento Automatico alla Tipologia di Pavimento, Fino a 65 min di autonomia In offerta a 229,99 € – invece di 299,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dreame L10 PRO Robot Aspirapolvere, Aspirazione Potente 4000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Autonomia di 150 min, Mappatura Multi Piano Laser Scopa Elettrica Che Aspira e Lava per Peli di Animali, Pavimenti In offerta a 354,50 € – invece di 389,99 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

House Of Cards – Coll.Comp. St.1-6 (Box 23 Dv) In offerta a 39,99 € – invece di 90,00 €

sconto 56% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

THUN – Unicorno Galoppante Multicolore – Formato Grande – Linea Unicorno – Ceramica – 17,8×10,5×18 h cm In offerta a 48,30 € – invece di 67,00 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Oral-B Pro 3-3900 – Set Di 2 Spazzolini Elettrici Rosa E Nero, 2 Spazzolini Con Sensore Di Pressione Dello Spazzolamento Visibile, 2 Testine Di Ricambio In offerta a 64,99 € – invece di 129,99 €

sconto 50% – fino al 24 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).