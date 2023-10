Il primo avvio di Windows 11 è meno noioso con il mini gioco

Microsoft ha previsto la possibilità di rendere la procedura di impostazione iniziale di Windows 11 un po’ meno noiosa su alcuni portatili inserendo uno storico mini gioco in versione aggiornata. Lo riferisce il sito statunitense The Verge spiegando che nella fase di setup di Surface Laptop Studio 2, appare un messaggio per chiedere all’utente se per ingannare l’attesa vuole giocare a una moderna versione di SkiFree.

Si tratta di una variante di un gioco che era incluso nell’Entertainment Pack 3, una raccolta di giochi che Microsoft offriva nel 1991 con Windows 3.x. Microsoft ha incluso un gioco simile (“Let’s Surf”) anche in Edge, una sorta di risposta al dinosauro di Chrome, il gioco disponibile sul browser Google Chrome in assenza di connessione Internet.

Sembra di capire che il gioco su Windows 11 viene proposto come opzione anche quando si ripristinano le impostazioni del sistema usando Windows Backup. Non è chiaro se il mini gioco è proposto solo sui nuovi dispositivi Microsoft Surface o se invece è stato previsto in generale con le nuove procedure di primo setup del sistema operativo Windows 11.

Il mini gioco Windows 11 non è nascosto come un easter egg

Il gioco nella fase di impostazione di Windows 11 non serve ovviamente a nulla ma è solo ma è un contenuto innocuo che i progettisti hanno voluto in qualche modo integrare per rallegrare chi si trova ad attendere la procedura di completamento dell’installazione. Pur essendo una chicca per smanettoni non si tratta propriamente di un easter egg in quanto il mini gioco non è nascosto, ma proposto direttamente all’utente.

In molti software gli sviluppatori amano nascondere funzionalità completamente estranee alle normali funzioni, quelli che in gergo si chiamano “Easter egg”: se ne trovano a bizzeffe nei software più disparati e spesso sono una sorta di “firma” che il programmatore (o il team che ha lavorato su quell’elemento) integra nel prodotto che ha realizzato.

