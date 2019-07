Come importare contatti da SIM a iPhone

Per quanti utilizzassero ancora come terminali i classici vecchi cellulari, prima del passaggio definitivo ad un iPhone di ultima generazione, potrebbe rendersi necessario importare contatti da SIM a iPhone. Già, prima ancora del cloud, delle sincronizzazioni varie, era la SIM a contenere i vari numeri di telefono, così da poterli facilmente trasportare da un dispositivo all’altro. Oggi il problema è superato, ma ecco come copiarsi i contatti da una SIM allo smartphone della Mela.

L’operazione è tra le più semplici e basilari, ed è sufficiente appena un tap. Anzitutto è necessario inserire la SIM contenente i contatti all’interno del proprio iPhone. Se si parla di una SIM particolarmente datata sarà necessario ritagliarla, o utilizzare adattatori vari, per poterla inserire correttamente all’interno del proprio terminale.

Dopo aver correttamente alloggiato la SIM all’interno del proprio iPhone sarà sufficiente andare su Impostazioni, aprire Contatti (che su versioni precedenti di iOS viene proposto come “Posta, contatti, calendari”) e scorrere verso il basso fino a visualizzare la voce “Importa contatti SIM”.

Ovviamente, un tap su questa voce sarà sufficiente per copiare i contatta da SIM ad iPhone. Fatto ciò, un qualsiasi backup iCloud o iPhone permetterà di recuperare sempre e comunque i propri contatti, anche cambiando SIM. Le informazioni relative ai contatti importate dalla scheda SIM dipendono dal metodo in cui il telefono precedente archiviava le informazioni sulla scheda SIM.

