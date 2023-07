iPhone riscalda? Potenziali cause e soluzioni

Puntualmente, con il ritorno dell’estate, non mancano persone che segnalano problemi di surriscaldamento dell’iPhone. Apple riferisce che è possibile usare i dispositivi iOS in luoghi con una temperatura compresa tra 0 e 35 °C e che in caso di calore o freddo eccessivo il dispositivo potrebbe cambiare comportamento per regolare la propria temperatura. L’uso di dispositivi iOS o iPadOS a temperature ambientali molto elevate può compromettere in modo permanente la durata della batteria. In caso bisogna mettere da parte il dispositivo Apple suggerisce di sepgenerlo e di conservarlo in un luogo con temperatura compresa tra -20 e 45 °C. È bene non lasciare il dispositivo in auto, poiché la temperatura potrebbe superare questi valori.

L’iPhone potrebbe scaldarsi per vari motivi e in condizioni normali il dispositivo tornerà a temperture nella norma una volta completato il processo o terminata l’attività che sta eseguendo ed è possibile continuare a usarlo. Vediamo quali sono alcune delle possibili cause e soluzioni per ll riscaldamento eccessivo:

Uso eccessivo

Se eseguite a lungo sul telefono applicazioni che usano in modo intensivo il processore, il riscaldamento è assolutamente normale. È possibile notare un aumento della temperatura del dispositivo quando, ad esempio, si eseguono app, giochi o si sfruttano funzioni che utilizzano il processore o la grafica in modo intensivo, incluse le app di realtà aumentata o quando si riproducono in streaming video di alta qualità. La soluzione in questo caso è chiudere le app “incriminate”, attendere che il dispositivo ritorni alla normale temperatura, diminuire la qualità dello streaming (o delle impostazioni grafiche, quando opzioni di questo tipo sono offerte).

Aggiornamenti software

Alcuni aggiornamenti software eseguono al termine dell’update procedure (es. indicizzazione) che potrebbero portare ad un riscaldamento del dispositivo. La soluzione in questo caso è attendere: generalmente al massimo dopo un paio di giorni il dispositivo riprende a funzionare alle normali temperature operative. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un bug nell’esecuzione di acuni task in background e in questo caso è necessario attendere un ulteriore update da parte di Apple.

App che funzionano male

App scritte male possono portare ad un riscaldamento del dispositivo, superiore alla norma, anche quando non si usa l’app direttamente (per via di compiti eseguiti in background). La soluzione in questo caso è provare a individuare le app sospette ed eliminarle, partendo dalle app di terze parti installate di recente.

Segnale debole o utilizzo intensivo dati cellulare

Il segnale debole o scarso può portare ad un riscaldamento del telefono. La commutazione della connessione del telefono può essere un modo per provare a risolvere i problemi di segnale: basta attivare la modalità Aereo per almeno 15 secondi (a volte serve anche di più) e poi disattivarla per far tornare il cellulare in linea. La modalità aereo si può attivare/disattivare anche dal centro di controllo, che compare scorrendo verso l’alto dalla parte bassa dello schermo o, sugli iPhone più recenti, scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra. In alcuni casi potrebbe essere utile anche spegnere e riaccendere il telefono.

Problemi di ricarica

Usare l’iPhone mentre è in ricarica o caricando il telefono con alcune tipologie di alimentatori (soprattutto quelli per la ricarica rapida), si potrebbe notare un riscaldamento superiore al normale intervallo operativo. La ricarica, compresa la ricarica wireless, può comportare un aumento del calore. È bene usare alimentatori e cavi di qualità; esistono anche caricabatterie wireless con sistemi e persino ventole di raffreddamento utile per ricaricare il telefono velocemente limitando il consumo energetico.

Problematiche legate all’ambiente

Se ci troviamo in un ambiente particolarmente caldo, anche il telefono potrebbe scaldare. In caso di riscaldamento eccessivo, iPhone mostra un avviso relativo alla temperatura. iPhone integra protezioni integrate per prevenire il surriscaldamento. Se la temperatura interna supera il normale intervallo operativo, il dispositivo proteggerà i componenti interni tentando di regolare la propria temperatura. È bene evitare di lasciare il dispositivo in auto in una giornata calda, ma anche non lasciare il dispositivo per molto tempo sotto la luce diretta del sole, usare determinate funzioni in presenza di temperature alte o luce diretta del sole per un periodo prolungato, ad esempio il tracking o la navigazione GPS in auto, i giochi che richiedono un’intensa attività grafica o le app che usano tecnologie di realtà aumentata.

Custodie

Alcune custodie sono migliori di altre per la dissipazione del calore. Custodie di bassa qualità o realizzate con materiali come il silicone potrebbero impedire il corretto fluire del calore all’esterno; per verificare se è questo il problema, estraete la custodia dal telefono e attendere una decina di minuti.

Batteria danneggiata

Una batteria che funziona male può essere causa del calore eccessivo. Un eccesso di calore può avere effetti negativi sulla capacità della batteria. È meglio evitare di esporre il dispositivo temperature superiori ai 35 °C, che possono danneggiare in modo permanente la capacità della batteria e diminuire la durata della singola carica. Quando viene caricato in un ambiente troppo caldo, la batteria si potrebbe danneggiare. Il sistema operativo può limitare il livello di carica all’80% se la batteria supera la temperatura raccomandata. Secondo Apple, iPhone, iPad, iPod e Apple Watch funzionano al meglio in ambienti con temperature tra 0 e 35 °C; la temperatura di stoccaggio (per custodire il dispositivo spento) può variare da -20 a 45 °C.

Cosa da fare e non fare

In caso di calore eccessivo, potete provare a chiudere tutte le app aperte, oppure a spegnere il dispositivo e attendere qualche minuto prima di riaccenderlo. Non provate invece a “velocizzare” il raffreddamento, mettendo il dispositivo in frigorifero, borse frigo, il bocchettone dell’aria condizionata o cose del genere: lo sbalzo di temperatura può portare a danni gravi alla batteria.

