iOS 15.5 è già arrivato, in versione beta, con migliorie e funzionalità che dovranno essere testate a fondo prima che il software venga rilasciato al pubblico in autunno. Mentre normalmente Apple rilascia una beta per sviluppatori, la società vuole anche che gli utenti testino le funzioni prima che vengano rilasciate in modo definitivo. Ecco come installare iOS 15.5 beta pubblica su iPhone per provare le novità.

Se siete tra i temerari a cui piace correre qualche piccolo rischio in termini di stabilità, e volete provare le novità dell’aggiornamento, ecco come provare la beta pubblica di iOS 15 su proprio iPhone.

Anzitutto, è bene sapere che se avete installato sul vostro iPhone una precedente beta pubblica di iOS 15.5, potrete scaricare la beta come un normale aggiornamento over-the-air, direttamente dal menù Impostazioni del dispositivo. Nel caso in cui, invece, non abbiate una versione beta installata, allora è bene procedere con maggiore cautela. Anzitutto, il primo passo da fare, è effettuare un backup dell’iPhone, giusto nel caso in cui qualcosa dovesse andare storta.

Fare il backup di iPhone

Prima di installare la beta, il consiglio è quello di effettuare un backup dell’iPhone. Non si tratta di un passaggio obbligatorio, ma fortemente consigliato. Sarà il vostro paracadute, nel caso in cui vogliate ritornare alla situazione precedenze.

Questo perché scaricare e installare la beta, nonostante sia un processo semplice, non è privo di rischi. E’ chiaro che, trattandosi di una versione beta del sistema operativo, potrebbero non essere così stabile come le edizioni definitive, oltre a poter risultare non perfettamente compatibile con alcune app.

Per effettuare il backup sarà necessario collegare il dispositivo al Mac usando il cavo Lightning. A questo punto potrete aprire il Finder, selezionando il dispositivo collegato, che apparirà nella barra a sinistra. Sarà sufficiente toccare il dispositivo per abbinarlo correttamente. Quando richiesto si dovrà inserire il Pin del dispositivo e, successivamente, sarà necessario cliccare la voce per eseguire il backup. A questo punto, si potrà cliccare su Gestisci backup dopo averlo effettuato e, successivamente, cliccando con il pulsante destro, o click normale con il tasto Ctrl sul backup creato, per archiviarlo. L’archiviazione impedirà che il backup attuale venga sovrascritto da un backup di iOS 15 futuro, così da essere certi di ripristinarlo.

Registrare l’account per la beta pubblica di iOS 15

Se avete già aderito a una beta pubblica di Apple in passato, non sarà necessario registrarsi nuovamente per installare la beta pubblica di iOS 15: sarà sufficiente accedere con lo stesso ID Apple in precedenza registrato. Se, al contrario, non ci si è mai iscritto a una beta pubblica prima, sarà necessario registrare il proprio ID Apple. Per farlo sarà sufficiente andare sul sito beta.apple.com dall’iPhone che si vuole iscrivere alla beta.

Da qui, basterà accedere con il prioprio account, e cliccare sulla voce “enroll your Devices”. Da questa pagina, sarà sufficiente cliccare sul banner blu con scritto “Download Profile”.

C’è da considerare che se in precedenza avete provato una beta pubblica di iOS, potrebbe essere necessario rimuovere il profilo beta precedente prima di installare la nuova versione. Lo si può fare andando su Impostazioni > Generali > Profilo, selezionando il profilo software beta di iOS e premendo Elimina profilo.

Ad ogni modo, dopo aver scaricato il profilo corretto, sarà sufficiente andare su Impostazioni, dove sarà apparsa l’opzione “Profilo scaricato” sulla barra di sinistra. Cliccandovi sopra, non resterà che effettuare un tap su “Installa”.

Una volta che l’iPhone ha terminato il riavvio, dovrebbe iniziare a scaricare iOS 15 automaticamente. Da questo punto in poi, il processo di installazione è lo stesso di qualsiasi altro aggiornamento iOS.

Installare la beta pubblica di iOS 15

Per installare la beta di iOS 15, sarà sufficiente andare su Aggiornamento software da Impostazioni del proprio iPhone. Toccando Aggiornamento Software, una volta visualizzato l’aggiornamento, si dovrà eseguire un tap da Scarica e installa. A questo punto si potrà inserire il PIN, accettare i termini e le condizioni e procedere con l’installazione del sistema operativo in formato beta.

Per prendere visione delle novità incluse nella quarta beta di iOS 15.5 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.