Come mettere in ordine la musica con su Mac, iPhone e iPad

Gli artisti di successo producono una gran quantità di musica, e gli abbonati Apple Music lo sanno bene: basta farsi un giro nell’app per rendersi conto di quanto è ampio e variegato il catalogo musicale di Apple. Per fare ordine comunque bastano pochi click, in modo da poter elencate gli album per artista o per anno. Di seguito vi spieghiamo come si fa dal Mac, da iPhone e iPad: le indicazioni che seguono si possono utilizzare anche per fare ordine con la musica scaricata e aggiunta manualmente sui dispositivi.

Come ordinare la musica di Apple Music su Mac

Aprite l’app Musica (o iTunes sui sistemi operativi meno recenti), quindi sulla barra laterale sinistra, all’interno della sezione denominata Libreria, cliccate sul pulsante Album. A questo punto spostate il cursore sulla barra di stato in alto e, sotto la voce Vista, selezionate l’opzione Ordina per per accedere al menu a tendina dove è possibile regolare tre diverse opzioni.

Nel primo blocco potete scegliere tra Titolo, Artista, Genere, Anno, Classifica: selezionando una di queste voci, la posizione degli album verrà modificata in modo da rispettare l’ordine alfabetico o di numerazione scelto.

Col secondo blocco si può regolare il primo ordinamento con un secondo parametro, scegliendo tra Titolo, Artista, Anno, Classifica.

Questo significa che se si sceglie ad esempio di usare il primo blocco per ordinare gli album per Artista, tutti gli album dello stesso artista saranno messi uno vicino all’altro. Col secondo blocco poi si potrà decidere se, per ogni artista, ordinarli in base al titolo, all’anno di produzione, o alla posizione in classifica.

Col terzo blocco invece si sceglie semplicemente la direzione del riordino, tra ascendente (dal numero più piccolo al più grande, o dalla A alla Z per quanto riguarda i parametri composti da lettere) e discendente.

Lo stesso procedimento si può utilizzare anche per cambiare l’ordine degli album dalle sezioni Artisti e Generi accedendo al menu Vista > Ordina album per e scegliendo tra le voci Titolo, Genere, Anno, Classifica e decidendo poi il verso tra ascendente e discendente.

Per la sezione Brani c’è invece il menu Vista > Ordina per dal quale si può scegliere di fare ordine non solo scegliendo le opzioni Album, Artista, Genere ma anche cambiando la posizione in base a Download di iCloud, Durata, Mi piace, Nome, Riproduzioni.

Come ordinare la musica su iPhone e iPad

Aprite l’app Musica, quindi selezionate la scheda Libreria, e all’interno della sezione denominata Album cliccate su Ordina (in alto a destra) e scegliete se riordinare per Titolo, per contenuti aggiunti di recente, per Artista. La stessa selezione è disponibile anche nella scheda Brani.

Dal menu Ordina delle schede Artisti e Generi, si può invece decidere per ogni singolo artista (o genere) se riordinare per Titolo, per contenuti aggiunti di recente, per album più recenti, per album meno recenti.

Altre guide…

Su Macitynet trovi centinaia di tutorial su iPhone, iPad e Mac: clicca sul nome del dispositivo che ti interessa per sfogliarli tutti.