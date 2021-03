Come modificare rapidamente un evento nel Calendario iOS

Un piccolo trucco probabilmente sconosciuto a molti utenti che velocizzerà e di molto una delle operazioni più comuni che ci si trova ad affrontare su iPhone: gestire un evento del calendario. Per chi si affida totalmente all’applicazione di Apple per segnare appuntamenti, visite mediche, cose da fare, feste di compleanno e qualsiasi altro evento sa bene cosa significa dover posticipare un appuntamento di qualche ora, variarne la durata o rimandarlo direttamente ad un altro giorno.

Sebbene tutto questo sia ovviamente già possibile, l’operazione risulta molto macchinosa perché richiede di aprire ciascun appuntamento, cliccare sul tasto Modifica ed andare a gestire le varie rotelle relative a giorno ed orari di inizio e di fine. Nonostante non sia stata pubblicizzata a dovere, esiste una scorciatoia che rende il tutto più intuitivo visivamente e di facile gestione, specialmente quando c’è bisogno di mettere mano a più di un evento.

Nella schermata giornaliera basterà mantenere la pressione sopra un evento per pochi secondi per vedere quest’ultimo “sollevarsi” dalla scheda e diventare di colore pieno. Due pallini, uno sulla destra del lato superiore ed un altro sulla sinistra di quello inferiore, se opportunamente tirati, permetteranno di allungare o accorciare la durata dell’evento stesso: durante quest’operazione un numero sulla sinistra ci mostrerà visivamente a che orario stiamo spostando l’inizio o la fine dell’evento.

Allo stesso modo, una volta che l’evento sarà in modalità “Edit”, potremo anche mantenere la pressione su di esso per trascinarlo ad un altro orario, nel caso in cui fosse soltanto da posticipare: se lo portiamo verso destra o verso sinistra invece, andremo a scorrere i giorni nel caso in cui debba essere spostato avanti o indietro nel tempo.