Smartphone e tablet, così come certamente iPhone e iPad, sono ormai vere e proprie casseforti in cui conserviamo file importanti. Che si tratti di foto, musica, allegati o documenti vari, si tratta di file da custodire gelosamente. Può capitare, però, che vengano persi, per un motivo o per un altro. Ecco allora come recuperare file e foto cancellati su iPhone.

La prima preoccupazione di ogni utente è sicuramente quella di recuperare le foto cancellate per errore. Fortunatamente nel corso del tempo Apple ha inserito diversi strumenti per il recupero delle immagini cancellate. Ecco come procedere per recuperare le foto cancellate su iPhone e iPad.

Recuperare foto cancellate iPhone

A partire dalle ultime versioni di iOS, le foto cancellate rimangono in memoria sul dispositivo per 30 giorni. Le foto cancellate su iPhone e iPad vengono automaticamente inserite nell’album “Eliminate di Recente”. In pratica, dunque, quando s cancella una foto da iPhone o iPad, questa non viene effettivamente cancellata, ma solo spostata nel cestino. Un po’ come accade su PC e Mac. Per recuperare le foto cancellate, allora, sarà sufficiente aprire l’app Foto, entrare nell’album “Eliminati di recente”, cliccare su “Seleziona”, scegliere le foto da recuperare e, infine, cliccare sul pulsante “Recupera”. Da notare che, nel momento in cui si preme “Seleziona” per la prima volta, sarà possibile cliccare su “”Elimina tutto” o “Recupera tutto”. Attenzione, nel caso in cui si dovesse premere “Elimina tutto”, non sarà più possibile recuperare le foto.

Recupero musica cancellata

Quasi sempre, i brani presenti su iPhone e iPad vengono sincronizzati da un PC o un Mac. Questo vuol dire che se, per errore, avete cancellato musica da iPhone o iPad sarà sufficiente una nuova sincronizzazione con il desktop per ripristinarla.

Se avete acquistato il brano da iTunes Store di Apple, anche se avete cancellato la traccia da dispositivo iOS, potere sempre scaricarla di nuovo dalla propria lista Acquisti, naturalmente senza dover ripagare. Per farlo è sufficiente aprire l’applicazione iTunes Store, quindi toccare Acquistati -> Musica, e scegliere il brano che si desidera scaricare nuovamente: sarà sufficiente premere l’icona della nuvola per eseguire immediatamente il download senza alcun costo aggiuntivo.

Lo stesso meccanismo funziona per il recupero di film acquistati da iTunes Store e successivamente cancellati dalla memoria di iPhone o iPad.

Se quanto appena descritto non dovesse funzionare, allora potreste provare a utilizzare un software apposito per il recupero dati, come ad esempio iMyFone D-Back, che Macitynet ha avuto occasione di testare nei mesi scorsi.

Recupero email cancellate

Anche le mail rivestono ormai un ruolo importante nel quotidiano, perché spesso contenenti messaggi o documenti di lavoro. In linea generale si possono recuperare i messaggi cancellati (o archiviati) utilizzando la stessa app Mail di iOS, anche subito dopo averle eliminate. E’ sufficiente, infatti, scegliere la casella “Cestino”, per trovare le mail appena eliminate.

Da qui, si potrà selezionare la mail desiderata, cliccando poi sul simbolo della cartella: questa consentirà di spostare nuovamente il messaggio nella cartella in entrata, ripristinando di fatto la mail, sia nel testo, che negli eventuali allegati.

