IFA 2023, le novità in arrivo da Philips Hue tra telecamere, lampade e sensori di contatto

IFA 2023 è alle porte. La manifestazione prenderà il via il prossimo 1 settembre, con tanti protagonisti della scena tecnologica pronta a lanciare le novità in diversi settori tecnologici. Tra questi ci sarà la presenza di Signify, pronta a svelare tutti i nuovi dispositivi Philips Hue, per una illuminazione in casa sempre più smart, e non solo. Attese anche nuove fotocamere e sensori di contatto.

Non solo illuminazione, dunque. Ad IFA 2023 Philips Hue lancerà nuove fotocamere per la Smart Home. La notizia è stata rivelata da Eric Rondolat, CEO del produttore Signify, durante la presentazione dei risultati trimestrali. Non sarà una sola fotocamera, bensì quattro diversi modelli, per come si apprende da hueblog.

Telecamere Philips Hue

Philips Hue lancerà diverse fotocamere, di cui tre anche in versione bianca o nera. Non si conoscono ancora molti dettagli tecnici, ma i presunti prezzi sono già trapelati in rete. Peraltro, almeno una delle fotocamere da presentare sarà dotata di una batteria, quindi funzionerà anche senza alimentazione esterna.

Ecco i nomi delle camere in arrivi e i rispettivi prezzi:

Fotocamera Hue Wired (nero/bianco) a 199,95 euroù

Fotocamera Hue Wired Desktop (nero/bianco) a 229,99 euro

Fotocamera Hue Battery (nero/bianco) a 249,95 euro

Fotocamera Hue Flood Light a 349,95 euro

Non è ancora chiaro come saranno esattamente i prodotti di monitoraggio domestico che Philips Hue presenterà alla fine dell’estate. Tuttavia, è probabile che si tratti di sistemi autonomi, simili a quelli che Signify ha già lanciato sul mercato con il brand Wiz. Inoltre, i nomi dei dispositivi aiutano già a capire cosa aspettarsi. Una delle telecamere, la Flood Light, combinerà certamente luce con una telecamera, il che sarebbe particolarmente adatto per l’uso esterno.

Sarà interessante vedere come Philips Hue integrerà il tema del monitoraggio domestico nell’app Hue. Funzioni semplici come il rilevamento dei movimenti sono già presenti nell’app Hue. Tuttavia, per quanto riguarda le telecamere e la registrazione video, sarà necessaria un’intera nuova sezione.

Sensore di contatto

Il sistema di sicurezza Hue includerò, oltre che luci e telecamere, anche un nuovo sensore di contatto. Presumibilmente si tratterà di un hardware comune, con un modulo sensore e un magnete, molto simile a quello mostrato nell’immagine che segue. Il funzionamento dovrebbe essere semplice: se una porta o una finestra viene aperta, il sensore registrerà lo stato e, oltre ad inviare una notifica all’utente, potrò accendere una luce, ad esempio. Philips Hue venderà il sensore di contatto sia in bianco che in nero. Il pack singolo avrà un costo di 39,95 euro, mentre il bundle con un sensore bianco e l’altro nero costerà 69,95 euro.

Nuove Luci

Faretti

Philips Hue introdurrà per la prima volta spot a 12 volt. Gli spot MR16 con base GU5.3 sono molto popolari, specialmente nei bagni e in combinazione con sistemi a cavi, dove sono spesso installati dietro a un trasformatore a 12 volt. In passato, se si voleva rendere intelligenti questi tipi di illuminazione, si doveva ricorrere a lampadine di terze parti. Adesso, Philips Hue lancerà anche questi piccoli spot MR16.

Spot Philips Hue White Ambiance 12V MR16

Confezione doppia di spot Philips Hue White Ambiance 12V MR16 a 64,95 euro

Spot Philips Hue White and Color Ambiance 12V MR16 a 64,95 euro

Confezione doppia di spot Philips Hue White and Color Ambiance 12V MR16 a 109,95 euro

Luci natalizie

Philips Hue ha un cantiere una nuova versione delle luci a LED per l’albero di Natale, chiamate Hue Festavia, lanciate lo scorso anno. Torneranno anche in questo 2023, ma ad un prezzo maggiore: se lo scorso anno costavano 159,95 euro, il prezzo di listino prossimo sarà molto probabilmente di 219,95 euro. Oltre alla versione da 20 metri con 250 LED, ci sarà anche una versione doppia con 500 LED, che probabilmente costerà 359,95 euro.

Festavia Philips Hue con 250 LED a 219,95 euro

Philips Hue Festavia con 500 LED a 359,95 euro

Secondo la fonte potrebbe essere offerta anche una terza variante, esclusivamente sul negozio online di Philips Hue, probabilmente più corta.

Nuovo Hue Play HDMI Sync Box

Altra novità in arrivo ad IFA 2023 potrebbe essere la seconda generazione di Hue Play HDMI Sync Box. Si tratta del box che, collegato a foni esterne, come console o lettori video, permettono di sincronizzare luci e strisce LED ai colori riprodotti a schermo. Di questo box si parla da tempo, tanto che in rete non mancano le foto ufficiali.

Matter

Infine, anche se non si tratta di Hardware, Philips potrebbe prendere la palla al balzo per parlare del supporto a Matter, la cui integrazione era stata promessa l’anno scorso, ma è stata rinviata a questa primavera. Il produttore potrebbe fornire ulteriori informazioni in merito durante la presentazione dei vari prodotti.

Tutte le novità su Philips Hue sono disponibili da questa pagina, mentre per tutti gli articoli dedicati a domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet. Ancora, per tutti gli articoli che riguardano lo standard Matter il link da seguire è direttamente questo.