Come ripristinare da zero il Mac usando l’Assistente Inizializzazione

Sui Mac con le versioni più recenti di macOS, Apple mette a disposizione l’Erase Assistant, in italiano “Assistente Inizializzazione“, utility che permette di inizializzare il Mac, utile per resettarlo da zero o ripristinarlo a com’era quando è arrivato dalla fabbrica, prima di scambiarlo o venderlo.

L’applicazione “Assistente Inizializzazione” è nascosta nel percorso /Sistema/Libreria/CoreServices del disco di avvio. Se non vedete il disco di avvio sulla Scrivania potete selezionare in menu “Finder” dal Finder, da qui la voce “Impostazioni” e nella sezione “Generali” barrare la casella “Dischi rigidi”.

Al primo avvio, l’applicazione chiede la password dell’utente Amministratore e consiglia, se non è stato già fatto, di eseguire un backup.

Premendo “Continua” si accede alla schermata successiva dove sarà possibile seguire i vari passaggi per inizializzare il Mac.

Prima di procede si raccomanda di effettuare un backup dei dati (documenti, foto, filmati, musica, ecc.): inizializzando il Mac tutte le informazioni in esso contenute verranno rimosse.

L’Assistente Inizializzazione fa quanto segue:

Esegue il logout dell’utente dai servizi Apple, come iCloud.

Disattiva Dov’è e “Blocco attivazione”, facendo in modo che il Mac che si sta inizializzando non sia più associato all’amministratore

Inizializza contenuti, impostazioni e ogni app installata.

Inizializza tutti i volumi (non solo quelli del volume su cui ci troviamo). Sui Mac con CP intel se abbiamo installato Windows sul Mac usando Assistente Boot Camp, viene inizializzato anche il volume BOOTCAMP.

Inizializza tutti gli account utente e i relativi dati (non solo quelli del proprio account utente).

Basta seguire i semplici ricordare l’eventuale password dell’account Apple.

Se avete un Mac con vecchie versioni di macOS (dove non è presente la funzione Inizializza contenuto e impostazioni), bisognerà uscire dall’accoutn iCloud e seguire la procedura di recovering di macOS (diversa a seconda se il Mac ha un processore Intel o un processore Apple).

