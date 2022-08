Sebbene Netflix stia tentando di abolire la pratica della condivisione account, è possibile che in passato abbiate condiviso il vostro account con amici, parenti o conoscenti, magari solo momentaneamente: sappiate che c’è un modo per verificare se qualcuno ha ancora accesso al vostro account. Ecco come scoprire se qualcuno guarda Netflix a vostre spese.

La procedura è davvero facile, immediata e alla portata di tutti. E’ sufficiente, infatti, andare sulla pagina di Netflix, tramite computer e web browser (da app non funziona), e accedere al proprio account.

Per scoprire chi guarda e scrocca il nostro account Netflix vi basterà cliccare sull’icona in alto a destra, quella del vostro profilo. Dopo aver cliccato su uno dei profili presenti, non dovrete far altro che scorrere la finestra delle Impostazioni fino in fondo, scegliendo la dicitura “Attività di streaming recenti”.

In questa sezione, come facilmente intuibile, è presente lo storico di tutti gli accessi alla piattaforma, con tanto di luogo e indirizzo IP associato al dispositivo.

C’è da dire che nella nostra cronologia abbiamo notato moltissime attività sospette, con accessi provenienti da tutta Italia. A dire il vero, siamo abbastanza certi che alcune di questi siano dei “falsi allarmi”. O meglio, riconosciamo tutti i nomi dei dispositivi che hanno accesso alla piattaforma, ma gli indirizzi IP, e le provenienze geografiche non sembrano essere al 100% rispondenti al vero.

Ad ogni modo, però, se non condividete l’account con nessuno, sarà facile individuare i dispositivi che non fanno parte di quelli che utilizzate per accedere alla piattaforma. Ad esempio, se trovate una TV con accesso a Netflix di cui non siete proprietari, allora qualcuno si starà godendo film e serie TV a spese vostre.

Per risolvere il problema è sufficiente ritornare indietro nella schermata principale delle Impostazioni, cliccando sulla dicitura “Esci dall’account su tutti i dispositivi”. In questo modo, tutti i dispositivi con accesso salvato saranno disconnessi.

Naturalmente, prima di fare questa operazione consigliamo di cambiare la password di accesso a Netflix. In questo modo, eventuali malintenzionati non riusciranno più ad accedere con le vecchie pass word salvate.

